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Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности
Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности - РИА Новости, 03.03.2022
Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности
Европе нужны свои военные силы, серьезная военная промышленность, нельзя полагаться только на США в сфере обороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:46
2022-03-03T11:09
виктор орбан
в мире
венгрия
нато
сша
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европе нужны свои военные силы, серьезная военная промышленность, нельзя полагаться только на США в сфере обороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Европейская военная политика и политика безопасности должны быть поставлены на новую основу. Европе нужны свои силы, серьезная военная промышленность. Мы не можем полагаться только на американцев... Мы должны быть в состоянии гарантировать безопасность Европы и с поддержкой НАТО, и самостоятельно", - сказал Орбан в интервью венгерскому изданию Mandiner.По его словам, Венгрия в ближайшее десятилетие серьезно займется усилением национальной армии."Для нас безопасность Венгрии стоит на первом месте, и мы прекрасно знаем, что во времена миграции, эпидемий и войн только сильная армия может гарантировать безопасность венгров", - сказал Орбан.
https://ria.ru/20220302/vengriya-1776104937.html
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виктор орбан, в мире, венгрия, нато, сша
10:46 03.03.2022 (обновлено: 11:09 03.03.2022)
 
Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности

Премьер Венгрии Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европе нужны свои военные силы, серьезная военная промышленность, нельзя полагаться только на США в сфере обороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Европейская военная политика и политика безопасности должны быть поставлены на новую основу. Европе нужны свои силы, серьезная военная промышленность. Мы не можем полагаться только на американцев... Мы должны быть в состоянии гарантировать безопасность Европы и с поддержкой НАТО, и самостоятельно", - сказал Орбан в интервью венгерскому изданию Mandiner.
По его словам, Венгрия в ближайшее десятилетие серьезно займется усилением национальной армии.
"Для нас безопасность Венгрии стоит на первом месте, и мы прекрасно знаем, что во времена миграции, эпидемий и войн только сильная армия может гарантировать безопасность венгров", - сказал Орбан.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 18:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Венгрия не будет отправлять войска и оружие на Украину, заявили в Будапеште
 
Виктор ОрбанВ миреВенгрияНАТОСША
 
 
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