https://ria.ru/20220303/orban-1776195241.html

Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности

Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности - РИА Новости, 03.03.2022

Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности

Европе нужны свои военные силы, серьезная военная промышленность, нельзя полагаться только на США в сфере обороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:46

2022-03-03T10:46

2022-03-03T11:09

виктор орбан

в мире

венгрия

нато

сша

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европе нужны свои военные силы, серьезная военная промышленность, нельзя полагаться только на США в сфере обороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Европейская военная политика и политика безопасности должны быть поставлены на новую основу. Европе нужны свои силы, серьезная военная промышленность. Мы не можем полагаться только на американцев... Мы должны быть в состоянии гарантировать безопасность Европы и с поддержкой НАТО, и самостоятельно", - сказал Орбан в интервью венгерскому изданию Mandiner.По его словам, Венгрия в ближайшее десятилетие серьезно займется усилением национальной армии."Для нас безопасность Венгрии стоит на первом месте, и мы прекрасно знаем, что во времена миграции, эпидемий и войн только сильная армия может гарантировать безопасность венгров", - сказал Орбан.

https://ria.ru/20220302/vengriya-1776104937.html

венгрия

сша

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Влада Копылова

виктор орбан, в мире, венгрия, нато, сша