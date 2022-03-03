https://ria.ru/20220303/orban-1776195241.html
Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности
Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности - РИА Новости, 03.03.2022
Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности
Европе нужны свои военные силы, серьезная военная промышленность, нельзя полагаться только на США в сфере обороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:46
2022-03-03T10:46
2022-03-03T11:09
виктор орбан
в мире
венгрия
нато
сша
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европе нужны свои военные силы, серьезная военная промышленность, нельзя полагаться только на США в сфере обороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Европейская военная политика и политика безопасности должны быть поставлены на новую основу. Европе нужны свои силы, серьезная военная промышленность. Мы не можем полагаться только на американцев... Мы должны быть в состоянии гарантировать безопасность Европы и с поддержкой НАТО, и самостоятельно", - сказал Орбан в интервью венгерскому изданию Mandiner.По его словам, Венгрия в ближайшее десятилетие серьезно займется усилением национальной армии."Для нас безопасность Венгрии стоит на первом месте, и мы прекрасно знаем, что во времена миграции, эпидемий и войн только сильная армия может гарантировать безопасность венгров", - сказал Орбан.
https://ria.ru/20220302/vengriya-1776104937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виктор орбан, в мире, венгрия, нато, сша
10:46 03.03.2022 (обновлено: 11:09 03.03.2022)
Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности
Премьер Венгрии Орбан призвал не полагаться только на США в вопросе военной промышленности