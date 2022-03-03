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В России предложили ограничить возбуждение дел по налоговым преступлениям
В России предложили ограничить возбуждение дел по налоговым преступлениям - РИА Новости, 03.03.2022
В России предложили ограничить возбуждение дел по налоговым преступлениям
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, эти нормы направлены на... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:49
2022-03-03T15:49
экономика
госдума рф
правительство рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, эти нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и санкций, сообщила пресс-служба кабмина.Как отмечается, изменения в уголовно-процессуальный кодекс предусматривают возможность возбуждения уголовных дел следственными органами только по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления. "Эти нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций", - сообщает кабмин.Ранее правительство внесло в Госдуму ещё ряд инициатив, связанных с поддержкой бизнеса. В их числе – возможность введения в 2022 году моратория на плановые проверки малых и средних предприятий, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года, возможность осуществлять деятельность без продления лицензии, меры по упрощению процедур госзакупок.
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Ольга Филиппова
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экономика, госдума рф, правительство рф
15:49 03.03.2022
 
В России предложили ограничить возбуждение дел по налоговым преступлениям

Правительство предложило ограничить возможности возбуждения дел по налоговым преступлениям

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, эти нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и санкций, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство предложило ограничить перечень поводов для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. Такой законопроект внесён в Госдуму. Это часть нового комплекса мер по повышению устойчивости экономики и поддержке бизнеса", - говорится в сообщении.
Как отмечается, изменения в уголовно-процессуальный кодекс предусматривают возможность возбуждения уголовных дел следственными органами только по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления. "Эти нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций", - сообщает кабмин.
Ранее правительство внесло в Госдуму ещё ряд инициатив, связанных с поддержкой бизнеса. В их числе – возможность введения в 2022 году моратория на плановые проверки малых и средних предприятий, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года, возможность осуществлять деятельность без продления лицензии, меры по упрощению процедур госзакупок.
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