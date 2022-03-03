https://ria.ru/20220303/ogranichenie-1776287185.html

В России предложили ограничить возбуждение дел по налоговым преступлениям

В России предложили ограничить возбуждение дел по налоговым преступлениям - РИА Новости, 03.03.2022

В России предложили ограничить возбуждение дел по налоговым преступлениям

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, эти нормы направлены на... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:49

2022-03-03T15:49

2022-03-03T15:49

экономика

госдума рф

правительство рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ограничении возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, эти нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и санкций, сообщила пресс-служба кабмина.Как отмечается, изменения в уголовно-процессуальный кодекс предусматривают возможность возбуждения уголовных дел следственными органами только по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления. "Эти нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций", - сообщает кабмин.Ранее правительство внесло в Госдуму ещё ряд инициатив, связанных с поддержкой бизнеса. В их числе – возможность введения в 2022 году моратория на плановые проверки малых и средних предприятий, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года, возможность осуществлять деятельность без продления лицензии, меры по упрощению процедур госзакупок.

https://ria.ru/20220303/ekonomika-1776236255.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, госдума рф, правительство рф