https://ria.ru/20220303/obstrely-1776155434.html

СК продолжит фиксацию доказательств гибели людей при обстрелах в Донбассе

СК продолжит фиксацию доказательств гибели людей при обстрелах в Донбассе - РИА Новости, 03.03.2022

СК продолжит фиксацию доказательств гибели людей при обстрелах в Донбассе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил продолжить фиксировать доказательства о новых случаях получения ранений и гибели мирных граждан... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T00:54

2022-03-03T00:54

2022-03-03T00:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

днр

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил продолжить фиксировать доказательства о новых случаях получения ранений и гибели мирных граждан в результате обстрелов ВСУ, сообщается на сайте СК РФ.В СК уточняют, что, по данным СМИ, 2 марта в Кировском районе Донецка двое подростков получили осколочные ранения при обстреле со стороны украинских силовиков и были госпитализированы. Кроме того, после обстрела ДНР из минометов калибра 120 миллиметров, вооружения БМП и гранатометов вооруженными силами Украины погибли двое мирных жителей и ещё двое получили ранения. Также добавляется, что в Донецке и примыкающему к нему городе Макеевке обстреляли школу, два детских сада и здание спорткомплекса. Помимо этого, после обстрела населенного пункта Докучаевск получил ранения один мирный житель.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

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