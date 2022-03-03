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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/obstrel-1776334142.html
В ЛНР заявили об обстреле поселка Золотое-5 из "Градов"
В ЛНР заявили об обстреле поселка Золотое-5 из "Градов" - РИА Новости, 03.03.2022
В ЛНР заявили об обстреле поселка Золотое-5 из "Градов"
Украинские войска в 16.10 из РСЗО "Град" обстреляли поселок Золотое-5 в ЛНР, выпущено 40 снарядов, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:36
2022-03-03T18:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 из РСЗО "Град" обстреляли поселок Золотое-5 в ЛНР, выпущено 40 снарядов, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 16.10 зафиксирован обстрел: в район н.п. Золотое-5: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
18:36 03.03.2022
 
В ЛНР заявили об обстреле поселка Золотое-5 из "Градов"

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Золотое-5 из "Градов"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитое окно в детском саду в станице Луганской, пострадавшем в результате обстрела
Разбитое окно в детском саду в станице Луганской, пострадавшем в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитое окно в детском саду в станице Луганской, пострадавшем в результате обстрела
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 из РСЗО "Град" обстреляли поселок Золотое-5 в ЛНР, выпущено 40 снарядов, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 16.10 зафиксирован обстрел: в район н.п. Золотое-5: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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