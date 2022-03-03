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Украинские военные обстреляли из минометов два населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли из минометов два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.03.2022
Украинские военные обстреляли из минометов два населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 14 мин запрещенного калибра, сообщило представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:54
2022-03-03T10:54
2022-03-03T10:55
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 14 мин запрещенного калибра, сообщило представительство республики в СЦКК.По его данным, оба обстрела произошли 3 марта в 10.25. Обстреляны были населенные пункты Кольмовский и Пантелеймоновка, применялись мины калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/lnr-1776183593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
10:54 03.03.2022 (обновлено: 10:55 03.03.2022)
Украинские военные обстреляли из минометов два населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из минометов Кольмовский и Пантелеймоновку