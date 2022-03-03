https://ria.ru/20220303/obstrel-1776197296.html

Украинские военные обстреляли из минометов два населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли из минометов два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.03.2022

Украинские военные обстреляли из минометов два населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 14 мин запрещенного калибра, сообщило представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:54

2022-03-03T10:54

2022-03-03T10:55

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966315_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_e157ecc3d4d2894c35b5cd209f9157b1.jpg

ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпущено 14 мин запрещенного калибра, сообщило представительство республики в СЦКК.По его данным, оба обстрела произошли 3 марта в 10.25. Обстреляны были населенные пункты Кольмовский и Пантелеймоновка, применялись мины калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/lnr-1776183593.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф