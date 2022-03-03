https://ria.ru/20220303/naemniki-1776156728.html

Бастрыкин поручил фиксировать участие наемников в преступлениях на Украине

Бастрыкин поручил фиксировать участие наемников в преступлениях на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Бастрыкин поручил фиксировать участие наемников в преступлениях на Украине

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты участия наемников в совершении преступлений на территории Украины. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T01:15

2022-03-03T01:15

2022-03-03T01:15

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

москва

александр бастрыкин

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты участия наемников в совершении преступлений на территории Украины.В СК отмечают, что, по информации из открытых источников, иностранные наемники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным."Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ (наемничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, москва, александр бастрыкин