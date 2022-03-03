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Бастрыкин поручил фиксировать участие наемников в преступлениях на Украине
Бастрыкин поручил фиксировать участие наемников в преступлениях на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Бастрыкин поручил фиксировать участие наемников в преступлениях на Украине
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты участия наемников в совершении преступлений на территории Украины. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T01:15
2022-03-03T01:15
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
москва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты участия наемников в совершении преступлений на территории Украины.В СК отмечают, что, по информации из открытых источников, иностранные наемники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным."Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ (наемничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, москва, александр бастрыкин
01:15 03.03.2022
 
Бастрыкин поручил фиксировать участие наемников в преступлениях на Украине

Глава СК Бастрыкин поручил фиксировать участие наемников в преступлениях на Украине

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты участия наемников в совершении преступлений на территории Украины.
В СК отмечают, что, по информации из открытых источников, иностранные наемники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ (наемничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", — говорится в сообщении.
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РоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)В миреМоскваАлександр Бастрыкин
 
 
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