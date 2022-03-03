https://ria.ru/20220303/moskalkova-1776153715.html

Москалькова обратилась в ООН из-за действий ВСУ по отношению к гражданским

Москалькова обратилась в ООН из-за действий ВСУ по отношению к гражданским - РИА Новости, 03.03.2022

Москалькова обратилась в ООН из-за действий ВСУ по отношению к гражданским

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за участившихся провокаций и... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T00:07

2022-03-03T00:07

2022-03-03T00:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

татьяна москалькова

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за участившихся провокаций и втягивания мирных жителей в боевые действия и использования их в качестве живого щита со стороны военных Украины."Глубоко возмущена участившимися случаями провокаций и втягивания мирного населения в боевые действия со стороны военных Украины... Даже когда доходит до стрельбы, остаются нерушимые правила, закрепленные международным правом десятки лет назад. Ни в коем случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в качестве живого щита", - говорится в обращении Москальковой, опубликованном в ее Telegram-канале.Омбудсмен призвала международные организации "немедленно вмешаться в эту ситуацию".Она рассказала о случаях втягивания мирных граждан, информация о которых поступила в ее адрес."Сразу несколько таких сигналов поступило из Мариуполя. По имеющейся информации там на завод "Азов-сталь" завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Во дворе предприятия размещают военную технику. В случае прорыва обороны националисты планируют подорвать корпуса завода и обвинить Россию в гибели людей", - рассказала Москалькова.Также, по ее словам, власти принудительно удерживают в одной из школ людей, которые хотели уехать по гуманитарному коридору."В одной из школ принудительно удерживают более 60 человек, из которых более половины женщины и дети. В школу насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам", - поделилась Москалькова.Также ей поступает информация о минировании Приазовского государственного технического университета и подступов к нему.

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, татьяна москалькова