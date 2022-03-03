https://ria.ru/20220303/makron-1776349250.html

Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине

Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном показал решимость продолжать военную операцию на Украине, чтобы... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:33

2022-03-03T19:33

2022-03-03T19:33

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном показал решимость продолжать военную операцию на Украине, чтобы якобы взять контроль над всей страной, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.В четверг состоялся новый телефонный разговор Макрона и Путина, он продлился полтора часа. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин заявил Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут в любом случае выполнены, РФ продолжит бескомпромиссную борьбу с боевиками нацформирований. При этом российский лидер подчеркнул, что ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, призвал Макрона подключиться к усилиям по безопасной эвакуации иностранцев с Украины, а также дал "аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева".Как передает Франс Пресс, президент Франции после телефонного разговора с российским президентом полагает, что на Украине "худшее еще впереди".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, украина, эммануэль макрон, франция