https://ria.ru/20220303/magate-1776254453.html

Ульянов прокомментировал резолюцию МАГАТЭ по Украине

Ульянов прокомментировал резолюцию МАГАТЭ по Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Ульянов прокомментировал резолюцию МАГАТЭ по Украине

Резолюция МАГАТЭ по Украине содержит заведомо политически мотивированную ложь и ошибки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:06

2022-03-03T14:06

2022-03-03T14:21

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магатэ

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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Резолюция МАГАТЭ по Украине содержит заведомо политически мотивированную ложь и ошибки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Совет управляющих МАГАТЭ в четверг большинством голосов одобрил резолюцию по ядерной безопасности на Украине."Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ по ядерной безопасности в Украине содержит заведомо политически мотивированную ложь и ошибки. России предлагается "прекратить все действия против ядерных объектов". Мы 3 раза просили предоставить конкретные факты по этому поводу. Полная тишина в ответ", - написал Ульянов в своём Telegram-канале.В российском постпредстве ранее отметили, что резолюция составлена непрофессионально, выходит за рамки мандата Агентства и содержит фактологические ошибки по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине. В миссии подчеркнули, что это шаг к политизации работы МАГАТЭ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/magate-1776237735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, магатэ