https://ria.ru/20220303/lavrov-1776264773.html

Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине

Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров в диалоге с британской журналисткой призвал ее вспомнить, как она и ее западные коллеги вели себя все годы, пока украинские... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:33

2022-03-03T14:33

2022-03-03T14:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в диалоге с британской журналисткой призвал ее вспомнить, как она и ее западные коллеги вели себя все годы, пока украинские военные убивали жителей Донбасса.В ходе интервью с участием российских и западных СМИ британская журналистка спросила Лаврова, "как он может спать ночью, когда погибают дети" и может ли он прокомментировать то, что МУС готов расследовать ситуацию на Украине."Вы хоть раз с таким же эмоциональным надрывом освещали ситуацию, как она развивалась в Ираке и Ливии, когда сотни тысяч погибших среди гражданских людей находилось? Я не помню", - сказал в ответ Лавров."Я не стал бы играть в эти игры, вы сейчас выступаете как какое-то talk show... Я понимаю, что вы будете освещать все это как вам надо, но я просто очень хочу, чтобы вы помнили - ну наверное, совесть-то есть у любого журналиста, который выполняет заказ - чтобы вы помнили, как вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин, стариков убивали тысячами на Донбассе. Убивал украинский режим", - добавил глава российского МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Лавров "Как вы вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин убивали тысячами на Донбассе?" "Как вы вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин убивали тысячами на Донбассе" – Лавров ответил на нападки британской журналистки. 2022-03-03T14:33 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, международный уголовный суд, россия