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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/lavrov-1776264773.html
Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине
Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине
Глава российского МИД Сергей Лавров в диалоге с британской журналисткой призвал ее вспомнить, как она и ее западные коллеги вели себя все годы, пока украинские... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:33
2022-03-03T14:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
международный уголовный суд
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в диалоге с британской журналисткой призвал ее вспомнить, как она и ее западные коллеги вели себя все годы, пока украинские военные убивали жителей Донбасса.В ходе интервью с участием российских и западных СМИ британская журналистка спросила Лаврова, "как он может спать ночью, когда погибают дети" и может ли он прокомментировать то, что МУС готов расследовать ситуацию на Украине."Вы хоть раз с таким же эмоциональным надрывом освещали ситуацию, как она развивалась в Ираке и Ливии, когда сотни тысяч погибших среди гражданских людей находилось? Я не помню", - сказал в ответ Лавров."Я не стал бы играть в эти игры, вы сейчас выступаете как какое-то talk show... Я понимаю, что вы будете освещать все это как вам надо, но я просто очень хочу, чтобы вы помнили - ну наверное, совесть-то есть у любого журналиста, который выполняет заказ - чтобы вы помнили, как вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин, стариков убивали тысячами на Донбассе. Убивал украинский режим", - добавил глава российского МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров "Как вы вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин убивали тысячами на Донбассе?"
"Как вы вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин убивали тысячами на Донбассе" – Лавров ответил на нападки британской журналистки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, международный уголовный суд, россия
14:33 03.03.2022
 
Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине

Глава МИД Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в диалоге с британской журналисткой призвал ее вспомнить, как она и ее западные коллеги вели себя все годы, пока украинские военные убивали жителей Донбасса.
В ходе интервью с участием российских и западных СМИ британская журналистка спросила Лаврова, "как он может спать ночью, когда погибают дети" и может ли он прокомментировать то, что МУС готов расследовать ситуацию на Украине.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Геноцид, над которым смеется Европа
"Вы хоть раз с таким же эмоциональным надрывом освещали ситуацию, как она развивалась в Ираке и Ливии, когда сотни тысяч погибших среди гражданских людей находилось? Я не помню", - сказал в ответ Лавров.
"Я не стал бы играть в эти игры, вы сейчас выступаете как какое-то talk show... Я понимаю, что вы будете освещать все это как вам надо, но я просто очень хочу, чтобы вы помнили - ну наверное, совесть-то есть у любого журналиста, который выполняет заказ - чтобы вы помнили, как вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин, стариков убивали тысячами на Донбассе. Убивал украинский режим", - добавил глава российского МИД.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
"Детям страшно": жители Донбасса бегут в Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

Жители ДНР на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации в Ростовскую область
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alexander Ermochenko

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

Мальчик в поезде во время эвакуации беженцев с территории ДНР
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

Жители Донбасса в столовой на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

Жители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМеждународный уголовный судРоссия
 
 
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