https://ria.ru/20220303/krym-1776197797.html

Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине

Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что цели по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:57

2022-03-03T10:57

2022-03-03T10:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что цели по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты."Верим в нашу победу. Как сказал наш президент, поставленные цели будут достигнуты без всяких сомнений", - заявил Аксенов журналистам.Он подчеркнул, что военная операция на Украине проходит исключительно по справедливым принципам для обеспечения безопасности РФ и ее граждан.Глава Крыма также призвал всех объединиться в поддержке вооруженных сил и президента страны."В такие моменты все мы должны объединяться", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/krym-1776117294.html

https://ria.ru/20220302/krym-1776047656.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф