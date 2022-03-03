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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине
Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что цели по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:57
2022-03-03T10:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что цели по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты."Верим в нашу победу. Как сказал наш президент, поставленные цели будут достигнуты без всяких сомнений", - заявил Аксенов журналистам.Он подчеркнул, что военная операция на Украине проходит исключительно по справедливым принципам для обеспечения безопасности РФ и ее граждан.Глава Крыма также призвал всех объединиться в поддержке вооруженных сил и президента страны."В такие моменты все мы должны объединяться", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/krym-1776117294.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:57 03.03.2022
 
Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен в успехе военной операции на Украине

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что цели по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты.
"Верим в нашу победу. Как сказал наш президент, поставленные цели будут достигнуты без всяких сомнений", - заявил Аксенов журналистам.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:09
Лавров заявил, что тема Крыма закрыта
Он подчеркнул, что военная операция на Украине проходит исключительно по справедливым принципам для обеспечения безопасности РФ и ее граждан.
Глава Крыма также призвал всех объединиться в поддержке вооруженных сил и президента страны.
"В такие моменты все мы должны объединяться", - подчеркнул Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В украинской общине Крыма поддержали спецоперацию России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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