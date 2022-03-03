https://ria.ru/20220303/krym-1776197797.html
Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине
Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что цели по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:57
2022-03-03T10:57
2022-03-03T10:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что цели по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты."Верим в нашу победу. Как сказал наш президент, поставленные цели будут достигнуты без всяких сомнений", - заявил Аксенов журналистам.Он подчеркнул, что военная операция на Украине проходит исключительно по справедливым принципам для обеспечения безопасности РФ и ее граждан.Глава Крыма также призвал всех объединиться в поддержке вооруженных сил и президента страны."В такие моменты все мы должны объединяться", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/krym-1776117294.html
https://ria.ru/20220302/krym-1776047656.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Глава Крыма уверен в успехе военной операции на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов уверен в успехе военной операции на Украине