17:33 03.03.2022 (обновлено: 17:57 03.03.2022)
О завершении пандемии говорить рано, заявил инфекционист
Инфекционист Малышев заявил, что могут появляться новые штаммы коронавируса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что рано говорить о завершении пандемии, поскольку могут появиться новые штаммы и мутации.
"К сожалению, очень сложно давать какие-либо прогнозы. Потому что мутации происходят все время. Так или иначе больные есть, а если есть больные, значит и мутации происходят. При их накоплении качество переходит в количество. То есть появляются новые штаммы", - заявил Малышев.
"Постепенно, как скоро - это трудно прогнозировать, но постепенно коронавирус становится сезонным заболеванием так же, как и грипп. Сезонное – это поздняя осень и ранняя зима", - уточнил Малышев.
Он также отметил, что сейчас "не сезон сезонных заболеваний". Также Малышев посоветовал носить маски там, где нужно и не отказываться от прививок.
Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в российской столице прекращается использование QR-кодов. Он добавил, что вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.