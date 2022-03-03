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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776317809.html
О завершении пандемии говорить рано, заявил инфекционист
О завершении пандемии говорить рано, заявил инфекционист - РИА Новости, 03.03.2022
О завершении пандемии говорить рано, заявил инфекционист
Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что рано говорить о завершении пандемии, поскольку могут появиться новые штаммы и мутации. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:33
2022-03-03T17:57
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
общество
коронавирус covid-19
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сергей собянин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что рано говорить о завершении пандемии, поскольку могут появиться новые штаммы и мутации."К сожалению, очень сложно давать какие-либо прогнозы. Потому что мутации происходят все время. Так или иначе больные есть, а если есть больные, значит и мутации происходят. При их накоплении качество переходит в количество. То есть появляются новые штаммы", - заявил Малышев.Инфекционист отметил, что больных стало значительно меньше, но "пока есть больные - есть возможность появления мутаций" и подчеркнул, что новые штаммы сейчас появляются в Китае, Южной Африке, Индии - "практически весь мир так или иначе задействован"."Постепенно, как скоро - это трудно прогнозировать, но постепенно коронавирус становится сезонным заболеванием так же, как и грипп. Сезонное – это поздняя осень и ранняя зима", - уточнил Малышев.Он также отметил, что сейчас "не сезон сезонных заболеваний". Также Малышев посоветовал носить маски там, где нужно и не отказываться от прививок.Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в российской столице прекращается использование QR-кодов. Он добавил, что вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776202246.html
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омикрон-штамм коронавируса, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин, китай, индия
17:33 03.03.2022 (обновлено: 17:57 03.03.2022)
 
О завершении пандемии говорить рано, заявил инфекционист

Инфекционист Малышев заявил, что могут появляться новые штаммы коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что рано говорить о завершении пандемии, поскольку могут появиться новые штаммы и мутации.
"К сожалению, очень сложно давать какие-либо прогнозы. Потому что мутации происходят все время. Так или иначе больные есть, а если есть больные, значит и мутации происходят. При их накоплении качество переходит в количество. То есть появляются новые штаммы", - заявил Малышев.
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3 марта, 11:17Распространение коронавируса
Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист
Инфекционист отметил, что больных стало значительно меньше, но "пока есть больные - есть возможность появления мутаций" и подчеркнул, что новые штаммы сейчас появляются в Китае, Южной Африке, Индии - "практически весь мир так или иначе задействован".
"Постепенно, как скоро - это трудно прогнозировать, но постепенно коронавирус становится сезонным заболеванием так же, как и грипп. Сезонное – это поздняя осень и ранняя зима", - уточнил Малышев.
Он также отметил, что сейчас "не сезон сезонных заболеваний". Также Малышев посоветовал носить маски там, где нужно и не отказываться от прививок.
Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в российской столице прекращается использование QR-кодов. Он добавил, что вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
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