https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776317809.html

О завершении пандемии говорить рано, заявил инфекционист

О завершении пандемии говорить рано, заявил инфекционист - РИА Новости, 03.03.2022

О завершении пандемии говорить рано, заявил инфекционист

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что рано говорить о завершении пандемии, поскольку могут появиться новые штаммы и мутации. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:33

2022-03-03T17:33

2022-03-03T17:57

распространение коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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китай

индия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что рано говорить о завершении пандемии, поскольку могут появиться новые штаммы и мутации."К сожалению, очень сложно давать какие-либо прогнозы. Потому что мутации происходят все время. Так или иначе больные есть, а если есть больные, значит и мутации происходят. При их накоплении качество переходит в количество. То есть появляются новые штаммы", - заявил Малышев.Инфекционист отметил, что больных стало значительно меньше, но "пока есть больные - есть возможность появления мутаций" и подчеркнул, что новые штаммы сейчас появляются в Китае, Южной Африке, Индии - "практически весь мир так или иначе задействован"."Постепенно, как скоро - это трудно прогнозировать, но постепенно коронавирус становится сезонным заболеванием так же, как и грипп. Сезонное – это поздняя осень и ранняя зима", - уточнил Малышев.Он также отметил, что сейчас "не сезон сезонных заболеваний". Также Малышев посоветовал носить маски там, где нужно и не отказываться от прививок.Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в российской столице прекращается использование QR-кодов. Он добавил, что вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776202246.html

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

китай

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омикрон-штамм коронавируса, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин, китай, индия