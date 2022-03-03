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В России за сутки госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2022
В России за сутки госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19
Более 10,6 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 9,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:03
2022-03-03T11:03
2022-03-03T11:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 10,6 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 9,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 3 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 10 620 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,6%", - говорится в сообщении.Снижение числа госпитализаций отмечено в 48 регионах, увеличение - в 34, ситуация осталась без изменений в трех регионах.За сутки в России выявлено 93 026 новых случаев COVID-19, скончался 781 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 93 026 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 781 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 93 026 новых случаев заражения коронавирусом