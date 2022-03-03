https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776198729.html

В России за сутки госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2022

В России за сутки госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19

Более 10,6 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 9,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:03

2022-03-03T11:03

2022-03-03T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

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коронавирусы

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 10,6 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 9,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 3 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 10 620 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,6%", - говорится в сообщении.Снижение числа госпитализаций отмечено в 48 регионах, увеличение - в 34, ситуация осталась без изменений в трех регионах.За сутки в России выявлено 93 026 новых случаев COVID-19, скончался 781 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 93 026 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 781 человек", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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