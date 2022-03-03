https://ria.ru/20220303/kanal-1776351649.html
МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон
МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон - РИА Новости, 03.03.2022
МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон
Москва не отказывалась от контактов, тем более когда о них просила другая сторона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:45
2022-03-03T19:45
2022-03-03T19:45
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва не отказывалась от контактов, тем более когда о них просила другая сторона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что минобороны США якобы изъявило желание установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине."Все-таки это вопрос не ко внешнеполитическому ведомству, и все это было в виде утечки в той стороны, поэтому и обращаться надо туда. Единственное, скажу нашу принципиальную позицию: мы никогда не отказывались от контактов, тем более когда они запрашивались по линии других стран", - сказала Захарова на брифинге.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220303/somneniya-1776337675.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, сша, пентагон, украина
МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон
МИД переадресовал вопрос о возможном канале связи России и США по Украине в Пентагон