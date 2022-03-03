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МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон
МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон - РИА Новости, 03.03.2022
МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон
Москва не отказывалась от контактов, тем более когда о них просила другая сторона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:45
2022-03-03T19:45
в мире
россия
мария захарова
сша
пентагон
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва не отказывалась от контактов, тем более когда о них просила другая сторона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что минобороны США якобы изъявило желание установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине."Все-таки это вопрос не ко внешнеполитическому ведомству, и все это было в виде утечки в той стороны, поэтому и обращаться надо туда. Единственное, скажу нашу принципиальную позицию: мы никогда не отказывались от контактов, тем более когда они запрашивались по линии других стран", - сказала Захарова на брифинге.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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в мире, россия, мария захарова, сша, пентагон, украина
19:45 03.03.2022
 
МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон

МИД переадресовал вопрос о возможном канале связи России и США по Украине в Пентагон

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва не отказывалась от контактов, тем более когда о них просила другая сторона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что минобороны США якобы изъявило желание установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине.
"Все-таки это вопрос не ко внешнеполитическому ведомству, и все это было в виде утечки в той стороны, поэтому и обращаться надо туда. Единственное, скажу нашу принципиальную позицию: мы никогда не отказывались от контактов, тем более когда они запрашивались по линии других стран", - сказала Захарова на брифинге.
Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД сомневается, что США не обсуждали с Украиной размещение ядерного оружия
 
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