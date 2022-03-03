https://ria.ru/20220303/kanal-1776351649.html

МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон

МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон - РИА Новости, 03.03.2022

МИД переадресовал вопрос о канале связи России и США по Украине в Пентагон

Москва не отказывалась от контактов, тем более когда о них просила другая сторона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:45

2022-03-03T19:45

2022-03-03T19:45

в мире

россия

мария захарова

сша

пентагон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва не отказывалась от контактов, тем более когда о них просила другая сторона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что минобороны США якобы изъявило желание установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине."Все-таки это вопрос не ко внешнеполитическому ведомству, и все это было в виде утечки в той стороны, поэтому и обращаться надо туда. Единственное, скажу нашу принципиальную позицию: мы никогда не отказывались от контактов, тем более когда они запрашивались по линии других стран", - сказала Захарова на брифинге.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220303/somneniya-1776337675.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мария захарова, сша, пентагон, украина