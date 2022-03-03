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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220303/informatsiya-1776301410.html
В МИД заявили о беспрецедентном информационном терроризме со стороны Запада
В МИД заявили о беспрецедентном информационном терроризме со стороны Запада - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД заявили о беспрецедентном информационном терроризме со стороны Запада
Россия сталкивается с беспрецедентным информационным терроризмом с Запада, эта атака направлена на дезинформацию мировой общественности, заявила официальный... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:37
2022-03-03T16:46
медиавойны
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
мария захарова
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия сталкивается с беспрецедентным информационным терроризмом с Запада, эта атака направлена на дезинформацию мировой общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нам приходится сталкиваться с беспрецедентной информационной атакой, с информационным терроризмом, он касается не только медиасреды, но и киберсреды, она идет с Запада и, конечно, реализуется, в том числе, через украинские ресурсы и возможности. Просто используют Украину со всей ее инфраструктурой как инструмент. Направлена она на дезинформацию мировой общественности, на дискредитацию действий России", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220221/posolstvo-1774049818.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, мария захарова, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:37 03.03.2022 (обновлено: 16:46 03.03.2022)
 
В МИД заявили о беспрецедентном информационном терроризме со стороны Запада

Представитель МИД Захарова: Россия сталкивается с информационным терроризмом от Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия сталкивается с беспрецедентным информационным терроризмом с Запада, эта атака направлена на дезинформацию мировой общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нам приходится сталкиваться с беспрецедентной информационной атакой, с информационным терроризмом, он касается не только медиасреды, но и киберсреды, она идет с Запада и, конечно, реализуется, в том числе, через украинские ресурсы и возможности. Просто используют Украину со всей ее инфраструктурой как инструмент. Направлена она на дезинформацию мировой общественности, на дискредитацию действий России", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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МедиавойныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияМария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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