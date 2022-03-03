https://ria.ru/20220303/granatomety-1776265832.html
Норвегия направила Украине две тысячи противотанковых гранатометов
Норвегия направила Украине две тысячи противотанковых гранатометов - РИА Новости, 03.03.2022
Норвегия направила Украине две тысячи противотанковых гранатометов
Самолет Hercules на военном аэродроме Гардемуэн в Норвегии взял на борт две тысячи противотанковых гранатометов М72, которые норвежское правительство решило... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:37
2022-03-03T14:37
2022-03-03T14:37
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МУРМАНСК, 3 мар – РИА Новости. Самолет Hercules на военном аэродроме Гардемуэн в Норвегии взял на борт две тысячи противотанковых гранатометов М72, которые норвежское правительство решило выделить в качестве поддержки для Украины, сообщило министерство обороны королевства в своем Twitter."Самолет Hercules, на борту которого находятся две тысячи норвежских противотанковых гранатометов M72, направился на Украину", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что украинские власти попросили страны ЕС о военной помощи для противостояния России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/ssha-1776257891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, норвегия
Норвегия направила Украине две тысячи противотанковых гранатометов
Минобороны Норвегии направило Украине две тысячи противотанковых гранатометов М72