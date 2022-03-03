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Норвегия направила Украине две тысячи противотанковых гранатометов
Норвегия направила Украине две тысячи противотанковых гранатометов - РИА Новости, 03.03.2022
Норвегия направила Украине две тысячи противотанковых гранатометов
Самолет Hercules на военном аэродроме Гардемуэн в Норвегии взял на борт две тысячи противотанковых гранатометов М72, которые норвежское правительство решило... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:37
2022-03-03T14:37
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МУРМАНСК, 3 мар – РИА Новости. Самолет Hercules на военном аэродроме Гардемуэн в Норвегии взял на борт две тысячи противотанковых гранатометов М72, которые норвежское правительство решило выделить в качестве поддержки для Украины, сообщило министерство обороны королевства в своем Twitter."Самолет Hercules, на борту которого находятся две тысячи норвежских противотанковых гранатометов M72, направился на Украину", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что украинские власти попросили страны ЕС о военной помощи для противостояния России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/ssha-1776257891.html
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в мире, россия, украина, донбасс, норвегия
14:37 03.03.2022
 
Норвегия направила Украине две тысячи противотанковых гранатометов

Минобороны Норвегии направило Украине две тысячи противотанковых гранатометов М72

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии
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МУРМАНСК, 3 мар – РИА Новости. Самолет Hercules на военном аэродроме Гардемуэн в Норвегии взял на борт две тысячи противотанковых гранатометов М72, которые норвежское правительство решило выделить в качестве поддержки для Украины, сообщило министерство обороны королевства в своем Twitter.
"Самолет Hercules, на борту которого находятся две тысячи норвежских противотанковых гранатометов M72, направился на Украину", - говорится в сообщении.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Белый дом попросил Конгресс разрешить выделить деньги на помощь Украине
Ранее сообщалось, что украинские власти попросили страны ЕС о военной помощи для противостояния России.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины заявил, что Германия предоставит новую партию оружия
 
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