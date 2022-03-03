13:04 03.03.2022 (обновлено: 13:24 03.03.2022)
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четыре человека
В ДНР заявили, что в Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четыре человека
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Женщина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела донецкой Горловки украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее глава администрации города Иван Приходько сообщил о трех раненых.
"В результате обстрела ВФУ г. Горловки зафиксировано попадание снаряда в жилой дом по улице Короленко, 19. Ранения получили четыре человека, включая двоих детей 2005 года рождения и 2012 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.