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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/gorlovka-1776233770.html
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четыре человека
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.03.2022
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела донецкой Горловки украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:04
2022-03-03T13:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
владимир путин
луганская народная республика
зайцево
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела донецкой Горловки украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее глава администрации города Иван Приходько сообщил о трех раненых."В результате обстрела ВФУ г. Горловки зафиксировано попадание снаряда в жилой дом по улице Короленко, 19. Ранения получили четыре человека, включая двоих детей 2005 года рождения и 2012 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/tokaev-1776133540.html
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луганская народная республика
зайцево
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в мире, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, владимир путин, луганская народная республика, зайцево, россия, вооруженные силы рф, стирол
13:04 03.03.2022 (обновлено: 13:24 03.03.2022)
 
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четыре человека

В ДНР заявили, что в Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четыре человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Женщина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела донецкой Горловки украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее глава администрации города Иван Приходько сообщил о трех раненых.
"В результате обстрела ВФУ г. Горловки зафиксировано попадание снаряда в жилой дом по улице Короленко, 19. Ранения получили четыре человека, включая двоих детей 2005 года рождения и 2012 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаЗайцевоРоссияВооруженные силы РФСтирол
 
 
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