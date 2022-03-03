https://ria.ru/20220303/gaz-1776198094.html

"Газпром" забронировал мощности "Ямала — Европы" на сутки

"Газпром" забронировал мощности "Ямала — Европы" на сутки - РИА Новости, 03.03.2022

"Газпром" забронировал мощности "Ямала — Европы" на сутки

"Газпром" забронировал мощности магистрали "Ямал — Европа" на полные газовые сутки, свидетельствуют данные площадки аукционов GSA Platform. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:58

2022-03-03T10:58

2022-03-03T10:58

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россия

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газпром

польша

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Газпром" забронировал мощности магистрали "Ямал — Европа" на полные газовые сутки, свидетельствуют данные площадки аукционов GSA Platform.Компания забронировала мощности газопровода "Ямал — Европа" в объёме около 620 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона, то есть почти 17% предложения. Воспользоваться ими "Газпром" может с 8.00 мск 3 марта до 8.00 мск 4 марта.Поставки из России по газопроводу с 8.00 мск до 9.00 мск составили 58 тысяч кубометров, а с 9.00 до 10.00 их не было.Транзит газа через Белоруссию и Польшу сохранялся в последние дни в ночные часы. Накануне российская компания забронировала около 20% мощности магистрали в объёме почти 800 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона. За ночь — с 21.00 мск до 8.00 мск (начало газовых суток) — было прокачано 16,8 миллиона кубометров.Компания возобновила прямые поставки по "Ямалу — Европе" в субботу — впервые с декабря.Эксперты связывают рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на некоторое похолодание в ближайшие дни, и более низкими, чем ожидалось, показателями ветрогенерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, белоруссия, россия, европа, газпром, польша, украина