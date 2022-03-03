Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/frantsiya-1776193837.html
Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию
Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию
МИД Франции рекомендовал французским гражданам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну на фоне ситуации на Украине, следует из... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:42
2022-03-03T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. МИД Франции рекомендовал французским гражданам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну на фоне ситуации на Украине, следует из рекомендации ведомства."В условиях вторжения России на Украину и применения в отношении этой страны международных санкций, необходимо проявлять повышенную бдительность ... Настоятельно рекомендуется французским гражданам, чье присутствие и присутствие их семей в России не является существенным, договориться о выезде из страны принять меры для выезда из страны по еще существующим маршрутам", - говорится в рекомендации на сайте МИД,Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775619681.html
https://ria.ru/20220227/chekhiya-1775428711.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
10:42 03.03.2022
 
Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию

МИД Франции рекомендовал своим гражданам покинуть Россию из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Эйфелева башня в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. МИД Франции рекомендовал французским гражданам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну на фоне ситуации на Украине, следует из рекомендации ведомства.
"В условиях вторжения России на Украину и применения в отношении этой страны международных санкций, необходимо проявлять повышенную бдительность ... Настоятельно рекомендуется французским гражданам, чье присутствие и присутствие их семей в России не является существенным, договориться о выезде из страны принять меры для выезда из страны по еще существующим маршрутам", - говорится в рекомендации на сайте МИД,
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 17:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жителям Бельгии рекомендовали не ездить в Россию или скорее покинуть ее
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 20:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Чехии призвал сограждан покинуть территорию России и Белоруссии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала