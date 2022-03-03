https://ria.ru/20220303/frantsiya-1776193837.html
Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию
Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию
МИД Франции рекомендовал французским гражданам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну на фоне ситуации на Украине, следует из... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:42
2022-03-03T10:42
2022-03-03T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. МИД Франции рекомендовал французским гражданам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну на фоне ситуации на Украине, следует из рекомендации ведомства."В условиях вторжения России на Украину и применения в отношении этой страны международных санкций, необходимо проявлять повышенную бдительность ... Настоятельно рекомендуется французским гражданам, чье присутствие и присутствие их семей в России не является существенным, договориться о выезде из страны принять меры для выезда из страны по еще существующим маршрутам", - говорится в рекомендации на сайте МИД,Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775619681.html
https://ria.ru/20220227/chekhiya-1775428711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию
МИД Франции рекомендовал своим гражданам покинуть Россию из-за ситуации на Украине