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Медиавойны
https://ria.ru/20220303/feyki-1776195507.html
Володин призвал ужесточить ответственность за фейки об операции на Украине
Володин призвал ужесточить ответственность за фейки об операции на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Володин призвал ужесточить ответственность за фейки об операции на Украине
Ответственность за распространение ложной информации во время специальной военной операции России на Украине должна быть серьезной, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:46
2022-03-03T10:51
медиавойны
общество
россия
госдума рф
вячеслав володин
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Ответственность за распространение ложной информации во время специальной военной операции России на Украине должна быть серьезной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в палату внесены поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях. Ожидается, что инициативу могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьих чтениях в пятницу."Если это слухи, если это провокации, если это лживая информация, которая наносит ущерб государству во время проведения специальной военной миротворческой операции, тот, кто её распространяет, должен понимать, что ответственность будет очень серьёзная. Наши коллеги предлагают, чтобы эта ответственность была до 15 лет лишения свободы", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что не нужно быть зависимым от той информации, которую сейчас распространяют в социальных сетях. "Социальные сети, которые принадлежат зарубежным компаниям, находящимся под контролем НАТО, Вашингтона, будут нести сюда нам лживую информацию, они будут вселять в нас рознь, они будут формировать угрозы", - добавил парламентарий."В этой части депутаты все считают, что надо обязательно принимать решение, потому что это информационная война. Все должны понимать, что нельзя распространять, переадресовывать, создавая панические настроения", - уточнил Володин.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html
https://ria.ru/20220302/chechnya-1776071571.html
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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр, украина
10:46 03.03.2022 (обновлено: 10:51 03.03.2022)
 
Володин призвал ужесточить ответственность за фейки об операции на Украине

Спикер ГД Володин: ответственность за фейки об операции на Украине должна быть серьезной

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Ответственность за распространение ложной информации во время специальной военной операции России на Украине должна быть серьезной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в палату внесены поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях. Ожидается, что инициативу могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьих чтениях в пятницу.
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"Если это слухи, если это провокации, если это лживая информация, которая наносит ущерб государству во время проведения специальной военной миротворческой операции, тот, кто её распространяет, должен понимать, что ответственность будет очень серьёзная. Наши коллеги предлагают, чтобы эта ответственность была до 15 лет лишения свободы", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что не нужно быть зависимым от той информации, которую сейчас распространяют в социальных сетях. "Социальные сети, которые принадлежат зарубежным компаниям, находящимся под контролем НАТО, Вашингтона, будут нести сюда нам лживую информацию, они будут вселять в нас рознь, они будут формировать угрозы", - добавил парламентарий.
"В этой части депутаты все считают, что надо обязательно принимать решение, потому что это информационная война. Все должны понимать, что нельзя распространять, переадресовывать, создавая панические настроения", - уточнил Володин.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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