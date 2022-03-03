https://ria.ru/20220303/donbass-1776176708.html
ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.03.2022
ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР, двое мирных жителей ранены, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:12
2022-03-03T09:12
2022-03-03T09:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР, двое мирных жителей ранены, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены два мирных жителя"", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что в общей сложности выпущено 113 единиц боеприпасов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
09:12 03.03.2022 (обновлено: 09:32 03.03.2022)
ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, два мирных жителя были ранены