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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/donbass-1776176708.html
ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.03.2022
ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР, двое мирных жителей ранены, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:12
2022-03-03T09:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР, двое мирных жителей ранены, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены два мирных жителя"", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что в общей сложности выпущено 113 единиц боеприпасов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/udar-1776177611.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
09:12 03.03.2022 (обновлено: 09:32 03.03.2022)
 
ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, два мирных жителя были ранены

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в селе Пищевик
Военнослужащий ДНР в селе Пищевик - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР, двое мирных жителей ранены, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены два мирных жителя"", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что в общей сложности выпущено 113 единиц боеприпасов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Заместитель командующего штабом ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР допустили возможность точечных ударов по позициям ВСУ в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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