https://ria.ru/20220303/donbass-1776176708.html

ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.03.2022

ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР, двое мирных жителей ранены, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:12

2022-03-03T09:12

2022-03-03T09:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР, двое мирных жителей ранены, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены два мирных жителя"", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что в общей сложности выпущено 113 единиц боеприпасов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика