https://ria.ru/20220303/donbass-1776175522.html
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР
За прошедшие сутки украинские войска четыре раза открывали огонь по территории ЛНР, обстреляли четыре населенных пункта, заявила Народная милиция республики. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:05
2022-03-03T09:05
2022-03-03T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки украинские войска четыре раза открывали огонь по территории ЛНР, обстреляли четыре населенных пункта, заявила Народная милиция республики.По ее данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. При стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/donbass-1776176708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
09:05 03.03.2022 (обновлено: 09:52 03.03.2022)
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР
В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в республике