https://ria.ru/20220303/donbass-1776175522.html

ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022

ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска четыре раза открывали огонь по территории ЛНР, обстреляли четыре населенных пункта, заявила Народная милиция республики. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:05

2022-03-03T09:05

2022-03-03T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки украинские войска четыре раза открывали огонь по территории ЛНР, обстреляли четыре населенных пункта, заявила Народная милиция республики.По ее данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. При стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/donbass-1776176708.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика