Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/donbass-1776175522.html
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР
За прошедшие сутки украинские войска четыре раза открывали огонь по территории ЛНР, обстреляли четыре населенных пункта, заявила Народная милиция республики. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:05
2022-03-03T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905061_0:196:3175:1982_1920x0_80_0_0_dc0a582fff09bcd462f56bda61b94b2b.jpg
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки украинские войска четыре раза открывали огонь по территории ЛНР, обстреляли четыре населенных пункта, заявила Народная милиция республики.По ее данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. При стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/donbass-1776176708.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905061_446:0:3175:2047_1920x0_80_0_0_bcb9e62ac7d6d585b9d308e85f02a585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика
09:05 03.03.2022 (обновлено: 09:52 03.03.2022)
 
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в республике

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина везет велосипед во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике
Женщина везет велосипед во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Женщина везет велосипед во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки украинские войска четыре раза открывали огонь по территории ЛНР, обстреляли четыре населенных пункта, заявила Народная милиция республики.
По ее данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. При стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ДНР в селе Пищевик - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала