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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/dnr-1776293123.html
Украинские войска за три часа трижды открыли огонь, заявили в ДНР
Украинские войска за три часа трижды открыли огонь, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.03.2022
Украинские войска за три часа трижды открыли огонь, заявили в ДНР
Украинские войска три раза за три часа открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе обстреляв Донецк снарядами калибром 152 и 122 миллиметров,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:10
2022-03-03T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска три раза за три часа открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе обстреляв Донецк снарядами калибром 152 и 122 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Сообщается, что украинские войска обстреляли город Донецк, а также населенные пункты Байрак и Гольмовский. Они выпустили 41 мину калибром 120 миллиметров, а также 13 снарядов калибром 152 и 122 миллиметров.Обстрелы произошли с 12.40 по 15.36 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
16:10 03.03.2022
 
Украинские войска за три часа трижды открыли огонь, заявили в ДНР

Представительство ДНР заявило, что украинские войска за три часа трижды открыли огонь

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска три раза за три часа открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе обстреляв Донецк снарядами калибром 152 и 122 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что украинские войска обстреляли город Донецк, а также населенные пункты Байрак и Гольмовский. Они выпустили 41 мину калибром 120 миллиметров, а также 13 снарядов калибром 152 и 122 миллиметров.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Обстрелы произошли с 12.40 по 15.36 (совпадает с мск).
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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