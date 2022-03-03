https://ria.ru/20220303/dnr-1776293123.html

Украинские войска за три часа трижды открыли огонь, заявили в ДНР

Украинские войска за три часа трижды открыли огонь, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.03.2022

Украинские войска за три часа трижды открыли огонь, заявили в ДНР

Украинские войска три раза за три часа открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе обстреляв Донецк снарядами калибром 152 и 122 миллиметров,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:10

2022-03-03T16:10

2022-03-03T16:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска три раза за три часа открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе обстреляв Донецк снарядами калибром 152 и 122 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Сообщается, что украинские войска обстреляли город Донецк, а также населенные пункты Байрак и Гольмовский. Они выпустили 41 мину калибром 120 миллиметров, а также 13 снарядов калибром 152 и 122 миллиметров.Обстрелы произошли с 12.40 по 15.36 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия