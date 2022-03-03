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Телефонные террористы блокируют работу российских дипломатов за границей
Телефонные террористы блокируют работу российских дипломатов за границей - РИА Новости, 03.03.2022
Телефонные террористы блокируют работу российских дипломатов за границей
Телефонные террористы, в основном из Украины, США и Польши, блокируют работу дипломатов РФ за границей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:55
2022-03-03T10:12
в мире
украина
сша
польша
мария захарова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Телефонные террористы, в основном из Украины, США и Польши, блокируют работу дипломатов РФ за границей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Телефонные террористы звонят в основном с территории Украины, Польши и США - вот это лидеры. Там есть и другие страны, и Германия, кстати говоря, тоже. Они просто блокируют работу российских дипломатов за рубежом", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, речь идет об угрозах и блокировке связи.
https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775935505.html
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в мире, украина, сша, польша, мария захарова
09:55 03.03.2022 (обновлено: 10:12 03.03.2022)
 
Телефонные террористы блокируют работу российских дипломатов за границей

Телефонные террористы из Украины, Польши и США блокируют работу российских дипломатов

© Fotolia / TanushaМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Fotolia / Tanusha
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Телефонные террористы, в основном из Украины, США и Польши, блокируют работу дипломатов РФ за границей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Телефонные террористы звонят в основном с территории Украины, Польши и США - вот это лидеры. Там есть и другие страны, и Германия, кстати говоря, тоже. Они просто блокируют работу российских дипломатов за рубежом", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По ее словам, речь идет об угрозах и блокировке связи.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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МИД назвал высылку 12 российских дипломатов при ООН подлым приемом США
 
В миреУкраинаСШАПольшаМария Захарова
 
 
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