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Британская Diageo приостанавливает отгрузку своей продукции в Россию
Британская Diageo приостанавливает отгрузку своей продукции в Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Британская Diageo приостанавливает отгрузку своей продукции в Россию
Британская алкогольная компания Diageo, которой, в частности, принадлежат бренды Johnnie Walker, Guinness и Smirnoff, приостанавливает отгрузку готовой... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:04
2022-03-03T14:04
экономика
россия
великобритания
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Британская алкогольная компания Diageo, которой, в частности, принадлежат бренды Johnnie Walker, Guinness и Smirnoff, приостанавливает отгрузку готовой продукции своим клиентам в России, сообщил РИА Новости представитель компании, ссылаясь на проблемы с логистическими цепочками."Благополучие сотрудников, клиентов и потребителей – наши главные приоритеты. Мы продолжаем стремиться к обеспечению бесперебойной работы нашего бизнеса. С учетом состояния глобальных логистических цепочек мы приняли решение временно приостановить отгрузку готовой продукции нашим клиентам в России и сфокусироваться на поддержке наших сотрудников", - рассказал представитель Diageo.Diageo - крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса "премиум", объединяет бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse и другие.
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экономика, россия, великобритания
14:04 03.03.2022
 
Британская Diageo приостанавливает отгрузку своей продукции в Россию

Британская алкогольная компания Diageo приостанавливает отгрузки своей продукции в Россию

© Flickr / BarblokeМартини с водкой
Мартини с водкой - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Flickr / Barbloke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Британская алкогольная компания Diageo, которой, в частности, принадлежат бренды Johnnie Walker, Guinness и Smirnoff, приостанавливает отгрузку готовой продукции своим клиентам в России, сообщил РИА Новости представитель компании, ссылаясь на проблемы с логистическими цепочками.
"Благополучие сотрудников, клиентов и потребителей – наши главные приоритеты. Мы продолжаем стремиться к обеспечению бесперебойной работы нашего бизнеса. С учетом состояния глобальных логистических цепочек мы приняли решение временно приостановить отгрузку готовой продукции нашим клиентам в России и сфокусироваться на поддержке наших сотрудников", - рассказал представитель Diageo.
Diageo - крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса "премиум", объединяет бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse и другие.
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