https://ria.ru/20220303/diageo-1776253350.html

Британская Diageo приостанавливает отгрузку своей продукции в Россию

Британская Diageo приостанавливает отгрузку своей продукции в Россию - РИА Новости, 03.03.2022

Британская Diageo приостанавливает отгрузку своей продукции в Россию

Британская алкогольная компания Diageo, которой, в частности, принадлежат бренды Johnnie Walker, Guinness и Smirnoff, приостанавливает отгрузку готовой... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:04

2022-03-03T14:04

2022-03-03T14:04

экономика

россия

великобритания

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Британская алкогольная компания Diageo, которой, в частности, принадлежат бренды Johnnie Walker, Guinness и Smirnoff, приостанавливает отгрузку готовой продукции своим клиентам в России, сообщил РИА Новости представитель компании, ссылаясь на проблемы с логистическими цепочками."Благополучие сотрудников, клиентов и потребителей – наши главные приоритеты. Мы продолжаем стремиться к обеспечению бесперебойной работы нашего бизнеса. С учетом состояния глобальных логистических цепочек мы приняли решение временно приостановить отгрузку готовой продукции нашим клиентам в России и сфокусироваться на поддержке наших сотрудников", - рассказал представитель Diageo.Diageo - крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса "премиум", объединяет бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse и другие.

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россия

великобритания

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, великобритания