https://ria.ru/20220303/bi-bi-si-1776320309.html
Би-би-си подрывает внутриполитическую ситуацию в России, заявил МИД
Би-би-си подрывает внутриполитическую ситуацию в России, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2022
Би-би-си подрывает внутриполитическую ситуацию в России, заявил МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что корпорация BBC используется для подрыва внутриполитической ситуации в России. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:47
2022-03-03T17:47
2022-03-03T18:32
в мире
мария захарова
россия
би-би-си
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что корпорация BBC используется для подрыва внутриполитической ситуации в России.Она напомнила о введенном в конце февраля Советом ЕС запрете на вещание RT и Sputnik на всей территории Евросоюза. По ее словам, страны - члены ЕС "незамедлительно ринулись" это решение выполнять. По словам Захаровой, к этим действиям присоединились Google, Meta, приступив к веерной блокировке российских СМИ в различных странах мира. Кроме того, с платформ Apple и Android снимаются приложения, связанные с RT и Sputnik.По словам Захаровой, к "открытой цензуре без колебаний прибегли власти Австралии, Канады, Уругвая". По ее словам, инициированы также расследования в отношении РТ британским регулятором. Захарова заметила, что "правда, не сейчас, чуть раньше, но чтобы успеть к нужному моменту"."Это же какое особое иезуитство: знать внутри себя, что они сделают, и при этом заранее готовить правовую почву, на всякий случай, для юристов, для адвокатов, для судебный процессов подстраховаться. То, что российские журналисты хотя бы как-то могут там работать, связано с исключительным опасением Лондона поставить под удар позиции телерадиокорпорации ВВС в России, поскольку ей отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране", - заключила Мария Захарова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, мария захарова, россия, би-би-си, великобритания
17:47 03.03.2022 (обновлено: 18:32 03.03.2022)
Би-би-си подрывает внутриполитическую ситуацию в России, заявил МИД
МИД: корпорация Би-би-си используется для подрыва внутриполитической ситуации в России