https://ria.ru/20220303/bi-bi-si-1776320309.html

Би-би-си подрывает внутриполитическую ситуацию в России, заявил МИД

Би-би-си подрывает внутриполитическую ситуацию в России, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2022

Би-би-си подрывает внутриполитическую ситуацию в России, заявил МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что корпорация BBC используется для подрыва внутриполитической ситуации в России. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:47

2022-03-03T17:47

2022-03-03T18:32

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что корпорация BBC используется для подрыва внутриполитической ситуации в России.Она напомнила о введенном в конце февраля Советом ЕС запрете на вещание RT и Sputnik на всей территории Евросоюза. По ее словам, страны - члены ЕС "незамедлительно ринулись" это решение выполнять. По словам Захаровой, к этим действиям присоединились Google, Meta, приступив к веерной блокировке российских СМИ в различных странах мира. Кроме того, с платформ Apple и Android снимаются приложения, связанные с RT и Sputnik.По словам Захаровой, к "открытой цензуре без колебаний прибегли власти Австралии, Канады, Уругвая". По ее словам, инициированы также расследования в отношении РТ британским регулятором. Захарова заметила, что "правда, не сейчас, чуть раньше, но чтобы успеть к нужному моменту"."Это же какое особое иезуитство: знать внутри себя, что они сделают, и при этом заранее готовить правовую почву, на всякий случай, для юристов, для адвокатов, для судебный процессов подстраховаться. То, что российские журналисты хотя бы как-то могут там работать, связано с исключительным опасением Лондона поставить под удар позиции телерадиокорпорации ВВС в России, поскольку ей отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране", - заключила Мария Захарова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мария захарова, россия, би-би-си, великобритания