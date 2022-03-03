https://ria.ru/20220303/bezopasnost-1776203804.html
Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности
Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 03.03.2022
Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности
РФ надеется, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван, несмотря на решение США приостановить консультации, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:23
2022-03-03T11:23
2022-03-03T11:40
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ надеется, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван, несмотря на решение США приостановить консультации, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности и стратегической стабильности."Мы сожалеем, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом - приостановить такие контакты, отложить их на потом. Я надеюсь, что срыва в целом этого процесса не произойдет", - сказал Рябков в эфире "РБК".
https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776116886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
11:23 03.03.2022 (обновлено: 11:40 03.03.2022)
Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности
Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу с США по гарантиям безопасности