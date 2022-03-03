https://ria.ru/20220303/bezopasnost-1776203804.html

Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности

Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 03.03.2022

Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности

РФ надеется, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван, несмотря на решение США приостановить консультации, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:23

2022-03-03T11:23

2022-03-03T11:40

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ надеется, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван, несмотря на решение США приостановить консультации, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности и стратегической стабильности."Мы сожалеем, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом - приостановить такие контакты, отложить их на потом. Я надеюсь, что срыва в целом этого процесса не произойдет", - сказал Рябков в эфире "РБК".

https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776116886.html

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сша

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Владимир Лаврентьев

россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков