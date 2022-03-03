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Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности
Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 03.03.2022
Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности
РФ надеется, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван, несмотря на решение США приостановить консультации, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:23
2022-03-03T11:40
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ надеется, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван, несмотря на решение США приостановить консультации, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности и стратегической стабильности."Мы сожалеем, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом - приостановить такие контакты, отложить их на потом. Я надеюсь, что срыва в целом этого процесса не произойдет", - сказал Рябков в эфире "РБК".
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
11:23 03.03.2022 (обновлено: 11:40 03.03.2022)
 
Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности

Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу с США по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтол переговоров в отеле "Президент" в Женеве
Стол переговоров в отеле Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стол переговоров в отеле "Президент" в Женеве
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ надеется, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван, несмотря на решение США приостановить консультации, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности и стратегической стабильности.
"Мы сожалеем, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом - приостановить такие контакты, отложить их на потом. Я надеюсь, что срыва в целом этого процесса не произойдет", - сказал Рябков в эфире "РБК".
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:07
Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности
 
РоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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