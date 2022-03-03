https://ria.ru/20220303/ataka-1776352236.html

Сайты аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы снова снова атаковали хакеры

Сайты аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы снова снова атаковали хакеры - РИА Новости, 03.03.2022

Сайты аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы снова снова атаковали хакеры

Подверженные программным атакам сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы были восстановлены, но спустя некоторое время специалисты снова зафиксировали сбой в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:49

2022-03-03T19:49

2022-03-03T19:49

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СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Подверженные программным атакам сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы были восстановлены, но спустя некоторое время специалисты снова зафиксировали сбой в системе, сообщили РИА Новости в пресс-службе кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее оператор информировал о том, что в четверг в 13.15 на веб-сервере сайтов aer.aero, krr.aero, aaq.aero было замечено несколько десятков IP-адресов, количество запросов которых активно увеличивались. В связи с этим работа сайтов трёх аэропортов была нарушена. Позже сайты удалось восстановить."Работа сайтов была восстановлена, но через некоторое время снова произошёл сбой. На восстановление стабильной работы потребуется ещё некоторое время", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на данный момент специалисты работают над проблемой.

https://ria.ru/20220303/sputnik-1776157793.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, россия, краснодар, анапа, сочи, общество, кибербезопасность