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Сайты аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы снова снова атаковали хакеры
Сайты аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы снова снова атаковали хакеры - РИА Новости, 03.03.2022
Сайты аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы снова снова атаковали хакеры
Подверженные программным атакам сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы были восстановлены, но спустя некоторое время специалисты снова зафиксировали сбой в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:49
2022-03-03T19:49
технологии
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краснодар
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сочи
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кибербезопасность
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СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Подверженные программным атакам сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы были восстановлены, но спустя некоторое время специалисты снова зафиксировали сбой в системе, сообщили РИА Новости в пресс-службе кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее оператор информировал о том, что в четверг в 13.15 на веб-сервере сайтов aer.aero, krr.aero, aaq.aero было замечено несколько десятков IP-адресов, количество запросов которых активно увеличивались. В связи с этим работа сайтов трёх аэропортов была нарушена. Позже сайты удалось восстановить."Работа сайтов была восстановлена, но через некоторое время снова произошёл сбой. На восстановление стабильной работы потребуется ещё некоторое время", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на данный момент специалисты работают над проблемой.
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технологии, россия, краснодар, анапа, сочи, общество, кибербезопасность
19:49 03.03.2022
 
Сайты аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы снова снова атаковали хакеры

"Аэродинамика": ранее взломанные сайты аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы снова атаковали

© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Подверженные программным атакам сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы были восстановлены, но спустя некоторое время специалисты снова зафиксировали сбой в системе, сообщили РИА Новости в пресс-службе кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ранее оператор информировал о том, что в четверг в 13.15 на веб-сервере сайтов aer.aero, krr.aero, aaq.aero было замечено несколько десятков IP-адресов, количество запросов которых активно увеличивались. В связи с этим работа сайтов трёх аэропортов была нарушена. Позже сайты удалось восстановить.
"Работа сайтов была восстановлена, но через некоторое время снова произошёл сбой. На восстановление стабильной работы потребуется ещё некоторое время", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент специалисты работают над проблемой.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 01:34
Сайты Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке
 
ТехнологииРоссияКраснодарАнапаСочиОбществоКибербезопасность
 
 
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