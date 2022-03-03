https://ria.ru/20220303/aktivy-1776163405.html

В Японии заморозят активы четырех российских банков

В Японии заморозят активы четырех российских банков - РИА Новости, 03.03.2022

В Японии заморозят активы четырех российских банков

Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщило агентство... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T04:23

2022-03-03T04:23

2022-03-03T04:53

в мире

экономика

втб

япония

санкции в отношении россии

банки

токио

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

ТОКИО, 3 мар — РИА Новости. Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщило агентство Киодо со ссылкой главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки.О каких именно активах идет речь, а также названия остальных банков, пока не уточняется.Отвечая на вопрос журналистов о позиции Японии относительно решения по отключению семи российских банков от SWIFT, Судзуки отметил, что Токио "поддерживает данное решение".Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Япония также объявила о санкциях в отношении России. В частности, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергея Шойгу. Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены.Кроме этого, экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других. В санкционном списке значится Центробанк РФ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Ранее было объявлено о санкциях против банка "Россия" и представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776163152.html

япония

токио

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, экономика, втб, япония, санкции в отношении россии, банки, токио, сергей лавров, владимир путин, россия, луганская народная республика, центральный банк рф (цб рф), главное разведывательное управление рф