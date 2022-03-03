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В Японии заморозят активы четырех российских банков
В Японии заморозят активы четырех российских банков - РИА Новости, 03.03.2022
В Японии заморозят активы четырех российских банков
Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщило агентство... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T04:23
2022-03-03T04:53
в мире
экономика
втб
япония
санкции в отношении россии
банки
токио
сергей лавров
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ТОКИО, 3 мар — РИА Новости. Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщило агентство Киодо со ссылкой главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки.О каких именно активах идет речь, а также названия остальных банков, пока не уточняется.Отвечая на вопрос журналистов о позиции Японии относительно решения по отключению семи российских банков от SWIFT, Судзуки отметил, что Токио "поддерживает данное решение".Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Япония также объявила о санкциях в отношении России. В частности, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергея Шойгу. Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены.Кроме этого, экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других. В санкционном списке значится Центробанк РФ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Ранее было объявлено о санкциях против банка "Россия" и представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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в мире, экономика, втб, япония, санкции в отношении россии, банки, токио, сергей лавров, владимир путин, россия, луганская народная республика, центральный банк рф (цб рф), главное разведывательное управление рф
04:23 03.03.2022 (обновлено: 04:53 03.03.2022)
 
В Японии заморозят активы четырех российских банков

Министр финансов Японии Судзуки: страна заморозит активы четырех российских банков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 мар — РИА Новости. Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщило агентство Киодо со ссылкой главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки.
О каких именно активах идет речь, а также названия остальных банков, пока не уточняется.
Отвечая на вопрос журналистов о позиции Японии относительно решения по отключению семи российских банков от SWIFT, Судзуки отметил, что Токио "поддерживает данное решение".

"Мы намерены применять данные меры вместе с другими странами-членами "большой семерки". Были добавлены четыре банка, включая не только те, которые близки к администрации (президента РФ Владимира — ред.) Путина и российских вооруженных сил, таких как ВЭБ, но и другие крупные банки, как второй по величине банк ВТБ. Активы всех отключенных от SWIFT банков подлежат заморозке", — цитирует, в свою очередь, слова Судзуки газета "Санкэй".

Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.
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В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Япония также объявила о санкциях в отношении России. В частности, под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности, президент Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергея Шойгу. Кроме этого, персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Их активы в Японии в случае выявления будут заморожены.
Кроме этого, экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других. В санкционном списке значится Центробанк РФ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Ранее было объявлено о санкциях против банка "Россия" и представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.
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В миреЭкономикаВТБЯпонияСанкции в отношении РоссииБанкиТокиоСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Главное разведывательное управление РФ
 
 
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