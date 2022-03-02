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В ДНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела Александровки
В ДНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела Александровки - РИА Новости, 02.03.2022
В ДНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела Александровки
Мирный житель ранен в результате снайперского огня, открытого украинскими войсками по населенному пункту Александровка в Донецке, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:22
2022-03-02T17:22
2022-03-02T17:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате снайперского огня, открытого украинскими войсками по населенному пункту Александровка в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате снайперского огня со стороны ВФУ в н.п. Александровка ранен мирный житель 1965 г.р. Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу №14, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина
В ДНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела Александровки
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ ранили мирного жителя при обстреле Александровки