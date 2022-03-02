https://ria.ru/20220302/zhitel-1776092694.html

В ДНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела Александровки

В ДНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела Александровки - РИА Новости, 02.03.2022

В ДНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела Александровки

Мирный житель ранен в результате снайперского огня, открытого украинскими войсками по населенному пункту Александровка в Донецке, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:22

2022-03-02T17:22

2022-03-02T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате снайперского огня, открытого украинскими войсками по населенному пункту Александровка в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате снайперского огня со стороны ВФУ в н.п. Александровка ранен мирный житель 1965 г.р. Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу №14, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина