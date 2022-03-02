https://ria.ru/20220302/zelenskiy-1776100262.html

Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля

Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля - РИА Новости, 02.03.2022

Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля

Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом о российской спецоперации на Украине. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:55

2022-03-02T17:55

2022-03-02T18:04

израиль

украина

обострение ситуации в днр и лнр

нафтали беннет

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом о российской спецоперации на Украине."Провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом об агрессии России", - написал Зеленский в Twitter.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775937719.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

израиль, украина, нафтали беннет, в мире, владимир зеленский