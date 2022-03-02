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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/zelenskiy-1776100262.html
Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля
Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля - РИА Новости, 02.03.2022
Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля
Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом о российской спецоперации на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:55
2022-03-02T18:04
израиль
украина
обострение ситуации в днр и лнр
нафтали беннет
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом о российской спецоперации на Украине."Провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом об агрессии России", - написал Зеленский в Twitter.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html
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израиль, украина, нафтали беннет, в мире, владимир зеленский
17:55 02.03.2022 (обновлено: 18:04 02.03.2022)
 
Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля

Президент Украины Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля Беннетом

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом о российской спецоперации на Украине.
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом об агрессии России", - написал Зеленский в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 21:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИзраильУкраинаНафтали БеннетВ миреВладимир Зеленский
 
 
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