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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/zapret-1776080230.html
"Греческий клуб друзей Крыма" прокомментировал запрет российских СМИ в ЕС
"Греческий клуб друзей Крыма" прокомментировал запрет российских СМИ в ЕС - РИА Новости, 02.03.2022
"Греческий клуб друзей Крыма" прокомментировал запрет российских СМИ в ЕС
Евросоюз и Греция, запрещая российские информационные агентства, вступают в новый темный век истории, министр культуры в Греции стала "послом" нового... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:37
2022-03-02T16:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
республика крым
греция
телеканал rt
sputnik
россия
евросоюз
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АФИНЫ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз и Греция, запрещая российские информационные агентства, вступают в новый темный век истории, министр культуры в Греции стала "послом" нового маккартизма и русофобии, отметил "Греческий клуб друзей Крыма" в своем заявлении, поступившем в РИА Новости.По мнению участников клуба, в жертву на алтарь войны приносят свободу печати и свободное движение идей, культуры и спорта."Решение ЕС закрыть информационные агентства, такие как Russia Today и Sputnik, согласившись с предпринимаемыми в течение многих месяцев предварительными шагами некоторых из его государств-членов, самым грубым образом показывает, что мы вступаем в новый темный век для Европы и для Греции. Этим решением финансовая коалиция государств, торжественно представляющая себя в качестве защитника свободы печати и свободного обмена мнениями и идеями, самым официальным образом решает, что она запрещает любую другую точку зрения на информацию", - говорится в комментарии.В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции к журналистам, спортсменам, представителям культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру принять меры по соблюдению свободы прессы из-за притеснения русскоязычных изданий.По мнению "Греческого клуба друзей Крыма", позиция Евросоюза, что решение принято якобы в защиту объективности, рушится для всех, кто видит одностороннее представление событий в западных СМИ, и для тех, кто помнит, как подавляющее большинство западных СМИ месяцами распространяли американские мифы об оружии массового уничтожения Саддама Хусейна как предлог для вторжения в Ирак. "И никто даже не подумал предложить black-out для этих СМИ", - заявил клуб.Клуб резко раскритиковал решение министра культуры Лины Мендони запретить мероприятия российской культуры. "Министр культуры (культуры ли?) Лина Мендони, видимо, решила объявить себя послом нового маккартизма и русофобии, захлестнувших сегодня Европу. Нет иного объяснения запрету министерства культуры Греции на проведение любых мероприятий русской культуры в Греции. Пусть нынешняя власть объяснит нам, какую "культурную опасность" для греческих граждан представляют Достоевский, Чайковский, Толстой и балет Большого театра, давшие развитие мировой человеческой цивилизации. Неоправданный поступок и ненавистнические по отношения к культуре, литературе и искусству решения г-жи Мендони можно сравнить только с более темными страницами самой радикальной политики, проводившейся в трагические эпохи в Европе", - указывают члены клуба.Они отмечают, что в условиях кризиса общества во Франции, Бельгии и Чехии уже отчисляют русских студентов из учебных заведений. "Последует ли Греция? Греческие студенты на Украине и в России, а также российские студенты в других западных странах уже сталкиваются с перебоями в получении иностранной валюты, которую их семьи отправляют для продолжения учебы - из-за финансовых санкций", - говорится в документе. "Греческий клуб друзей Крыма" прогнозирует большие финансовые трудности для греческой туристической сферы в связи с запретом сотням тысяч гостей из России на посещение Греции.Как отметили в документе, с 2014 года существует запрет на поездки этнических греков Крыма в Грецию в связи с санкциями против Крыма, и, очевидно, это продолжится для более широких слоев греческой общины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
https://ria.ru/20220302/politika-1776030566.html
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в мире, республика крым, греция, телеканал rt, sputnik, россия, евросоюз, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
16:37 02.03.2022
 
"Греческий клуб друзей Крыма" прокомментировал запрет российских СМИ в ЕС

"Греческий клуб друзей Крыма" назвал "началом темного века Европы" запрет российских СМИ

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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АФИНЫ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз и Греция, запрещая российские информационные агентства, вступают в новый темный век истории, министр культуры в Греции стала "послом" нового маккартизма и русофобии, отметил "Греческий клуб друзей Крыма" в своем заявлении, поступившем в РИА Новости.
По мнению участников клуба, в жертву на алтарь войны приносят свободу печати и свободное движение идей, культуры и спорта.
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад открыл век нового варварства
"Решение ЕС закрыть информационные агентства, такие как Russia Today и Sputnik, согласившись с предпринимаемыми в течение многих месяцев предварительными шагами некоторых из его государств-членов, самым грубым образом показывает, что мы вступаем в новый темный век для Европы и для Греции. Этим решением финансовая коалиция государств, торжественно представляющая себя в качестве защитника свободы печати и свободного обмена мнениями и идеями, самым официальным образом решает, что она запрещает любую другую точку зрения на информацию", - говорится в комментарии.
В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции к журналистам, спортсменам, представителям культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру принять меры по соблюдению свободы прессы из-за притеснения русскоязычных изданий.
По мнению "Греческого клуба друзей Крыма", позиция Евросоюза, что решение принято якобы в защиту объективности, рушится для всех, кто видит одностороннее представление событий в западных СМИ, и для тех, кто помнит, как подавляющее большинство западных СМИ месяцами распространяли американские мифы об оружии массового уничтожения Саддама Хусейна как предлог для вторжения в Ирак. "И никто даже не подумал предложить black-out для этих СМИ", - заявил клуб.
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2 марта, 13:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ненависть Запада к России стала лейтмотивом его политики, заявила Матвиенко
Клуб резко раскритиковал решение министра культуры Лины Мендони запретить мероприятия российской культуры. "Министр культуры (культуры ли?) Лина Мендони, видимо, решила объявить себя послом нового маккартизма и русофобии, захлестнувших сегодня Европу. Нет иного объяснения запрету министерства культуры Греции на проведение любых мероприятий русской культуры в Греции. Пусть нынешняя власть объяснит нам, какую "культурную опасность" для греческих граждан представляют Достоевский, Чайковский, Толстой и балет Большого театра, давшие развитие мировой человеческой цивилизации. Неоправданный поступок и ненавистнические по отношения к культуре, литературе и искусству решения г-жи Мендони можно сравнить только с более темными страницами самой радикальной политики, проводившейся в трагические эпохи в Европе", - указывают члены клуба.
Они отмечают, что в условиях кризиса общества во Франции, Бельгии и Чехии уже отчисляют русских студентов из учебных заведений. "Последует ли Греция? Греческие студенты на Украине и в России, а также российские студенты в других западных странах уже сталкиваются с перебоями в получении иностранной валюты, которую их семьи отправляют для продолжения учебы - из-за финансовых санкций", - говорится в документе. "Греческий клуб друзей Крыма" прогнозирует большие финансовые трудности для греческой туристической сферы в связи с запретом сотням тысяч гостей из России на посещение Греции.
Денис Мацуев и Валерий Гергиев во время праздничного концерта в честь Дня славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад "отменяет" русскую культуру
Как отметили в документе, с 2014 года существует запрет на поездки этнических греков Крыма в Грецию в связи с санкциями против Крыма, и, очевидно, это продолжится для более широких слоев греческой общины.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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