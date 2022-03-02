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"Греческий клуб друзей Крыма" прокомментировал запрет российских СМИ в ЕС

"Греческий клуб друзей Крыма" прокомментировал запрет российских СМИ в ЕС - РИА Новости, 02.03.2022

"Греческий клуб друзей Крыма" прокомментировал запрет российских СМИ в ЕС

Евросоюз и Греция, запрещая российские информационные агентства, вступают в новый темный век истории, министр культуры в Греции стала "послом" нового... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:37

2022-03-02T16:37

2022-03-02T16:37

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АФИНЫ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз и Греция, запрещая российские информационные агентства, вступают в новый темный век истории, министр культуры в Греции стала "послом" нового маккартизма и русофобии, отметил "Греческий клуб друзей Крыма" в своем заявлении, поступившем в РИА Новости.По мнению участников клуба, в жертву на алтарь войны приносят свободу печати и свободное движение идей, культуры и спорта."Решение ЕС закрыть информационные агентства, такие как Russia Today и Sputnik, согласившись с предпринимаемыми в течение многих месяцев предварительными шагами некоторых из его государств-членов, самым грубым образом показывает, что мы вступаем в новый темный век для Европы и для Греции. Этим решением финансовая коалиция государств, торжественно представляющая себя в качестве защитника свободы печати и свободного обмена мнениями и идеями, самым официальным образом решает, что она запрещает любую другую точку зрения на информацию", - говорится в комментарии.В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции к журналистам, спортсменам, представителям культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру принять меры по соблюдению свободы прессы из-за притеснения русскоязычных изданий.По мнению "Греческого клуба друзей Крыма", позиция Евросоюза, что решение принято якобы в защиту объективности, рушится для всех, кто видит одностороннее представление событий в западных СМИ, и для тех, кто помнит, как подавляющее большинство западных СМИ месяцами распространяли американские мифы об оружии массового уничтожения Саддама Хусейна как предлог для вторжения в Ирак. "И никто даже не подумал предложить black-out для этих СМИ", - заявил клуб.Клуб резко раскритиковал решение министра культуры Лины Мендони запретить мероприятия российской культуры. "Министр культуры (культуры ли?) Лина Мендони, видимо, решила объявить себя послом нового маккартизма и русофобии, захлестнувших сегодня Европу. Нет иного объяснения запрету министерства культуры Греции на проведение любых мероприятий русской культуры в Греции. Пусть нынешняя власть объяснит нам, какую "культурную опасность" для греческих граждан представляют Достоевский, Чайковский, Толстой и балет Большого театра, давшие развитие мировой человеческой цивилизации. Неоправданный поступок и ненавистнические по отношения к культуре, литературе и искусству решения г-жи Мендони можно сравнить только с более темными страницами самой радикальной политики, проводившейся в трагические эпохи в Европе", - указывают члены клуба.Они отмечают, что в условиях кризиса общества во Франции, Бельгии и Чехии уже отчисляют русских студентов из учебных заведений. "Последует ли Греция? Греческие студенты на Украине и в России, а также российские студенты в других западных странах уже сталкиваются с перебоями в получении иностранной валюты, которую их семьи отправляют для продолжения учебы - из-за финансовых санкций", - говорится в документе. "Греческий клуб друзей Крыма" прогнозирует большие финансовые трудности для греческой туристической сферы в связи с запретом сотням тысяч гостей из России на посещение Греции.Как отметили в документе, с 2014 года существует запрет на поездки этнических греков Крыма в Грецию в связи с санкциями против Крыма, и, очевидно, это продолжится для более широких слоев греческой общины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

https://ria.ru/20220302/politika-1776030566.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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