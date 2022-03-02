https://ria.ru/20220302/zaderzhanie-1776099853.html

Омбудсмен Москвы проверит ситуацию с задержанием детей у посольства Украины

Омбудсмен Москвы проверит ситуацию с задержанием детей у посольства Украины - РИА Новости, 02.03.2022

Омбудсмен Москвы проверит ситуацию с задержанием детей у посольства Украины

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ситуация с детьми, которые были задержаны вместе с родителями 1 марта у... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:54

2022-03-02T17:54

2022-03-02T17:54

москва

ольга ярославская

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ситуация с детьми, которые были задержаны вместе с родителями 1 марта у посольства Украины, находится на контроле, нарушений со стороны правоохранителей в отношении детей не зафиксировано.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве пятеро детей вместе с родителями 1 марта пришли положить цветы к посольству Украины, у них были плакаты "Нет войне". Их задержала полиция."Ситуация с детьми, которые были задержаны вместе с родителями 1 марта, находится на личном контроле. В отношении родителей были составлены протоколы. Нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении детей не зафиксировано", - рассказала Ярославская.Она подчеркнула, что права детей не должны нарушаться взрослыми, что никто не должен вовлекать их в противоправные действия.

https://ria.ru/20220219/deti-1773751046.html

москва

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, ольга ярославская, украина