https://ria.ru/20220302/yaponiya-1776146187.html

Посольство Украины удалило сообщение о наборе японцев в Иностранный легион

Посольство Украины удалило сообщение о наборе японцев в Иностранный легион - РИА Новости, 02.03.2022

Посольство Украины удалило сообщение о наборе японцев в Иностранный легион

Посольство Украины в Японии удалило публикацию о наборе японцев, желающих принять участие в боевых действиях, в иностранный легион, сообщила газета "Санкэй". РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:30

2022-03-02T22:30

2022-03-02T22:30

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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Посольство Украины в Японии удалило публикацию о наборе японцев, желающих принять участие в боевых действиях, в иностранный легион, сообщила газета "Санкэй".Посольство Украины на своей странице в Twitter ранее разместило объявление о наборе добровольцев для участия в боевых действиях. Как сообщили японские СМИ со ссылкой на посольство Украины, набралось около 70 человек. Это преимущественно мужчины в возрасте от 20 до 60 лет. Более половины из них – бывшие сотрудники сил самообороны Японии.В среду Япония сделала представление украинскому посольству в Токио в связи с размещением в соцсетях объявления о наборе добровольцев. Подробности не сообщались ввиду того, что дело носит "дипломатический характер".Япония подняла уровень опасности пребывания на Украине до самого высокого четвертого уровня и призвала своих граждан немедленно покинуть эту страну, воздержаться от поездок туда вне зависимости от причины.После представления со стороны Японии посольство удалило пост о наборе японцев в иностранный легион и заменило его на призыв к оказанию гуманитарной помощи людям с опытом работы врачами, спасателями и специалистами по информационным технологиям.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/legion-1776097977.html

https://ria.ru/20220302/naemniki-1776082828.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, япония, россия, киев, токио, ситуация в днр и лнр