https://ria.ru/20220302/vystavki-1776103524.html

Вялкин: отраслевые выставки в условиях санкций нуждаются в господдержке

Вялкин: отраслевые выставки в условиях санкций нуждаются в господдержке - РИА Новости, 02.03.2022

Вялкин: отраслевые выставки в условиях санкций нуждаются в господдержке

Отраслевые выставки в текущих экономических условиях становятся важным инструментом мониторинга рынка и поиска новых ниш для российского бизнеса, считает глава... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:11

2022-03-02T18:11

2022-03-02T18:12

экспоцентр

экономика

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отраслевые выставки в текущих экономических условиях становятся важным инструментом мониторинга рынка и поиска новых ниш для российского бизнеса, считает глава Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгресной деятельности, вице-президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.Он принял участие в заседании президиума РСВЯ, на котором обсуждалось положение в отрасли.Как отметил Вялкин, слова которого приводит пресс-служба АО "Экспоцентр", сложившаяся ситуация, в свою очередь, потребует консолидации выставочно-конгрессной отрасли, а также мер господдержки в условиях ужесточения санкций.Вялкин, в частности, предложил рассмотреть возможность снижения до 0,5% от кадастровой стоимости ставки аренды земельных участков, на которых размещены конгрессно-выставочные объекты, предоставления 100% льготы по налогу на имущество в отношении таких объектов недвижимости, а также применения системы пониженных тарифов страховых взносов с целью сохранения рабочих мест и размеров оплаты труда.Кроме того, он считает возможным на примере Москвы рекомендовать главам субъектов РФ заменить ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, системой санитарно-эпидемиологического контроля.

https://ria.ru/20220301/stroiteli-1775876740.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экспоцентр, экономика, россия