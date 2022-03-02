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Вялкин: отраслевые выставки в условиях санкций нуждаются в господдержке
Вялкин: отраслевые выставки в условиях санкций нуждаются в господдержке - РИА Новости, 02.03.2022
Вялкин: отраслевые выставки в условиях санкций нуждаются в господдержке
Отраслевые выставки в текущих экономических условиях становятся важным инструментом мониторинга рынка и поиска новых ниш для российского бизнеса, считает глава... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:11
2022-03-02T18:12
экспоцентр
экономика
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отраслевые выставки в текущих экономических условиях становятся важным инструментом мониторинга рынка и поиска новых ниш для российского бизнеса, считает глава Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгресной деятельности, вице-президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.Он принял участие в заседании президиума РСВЯ, на котором обсуждалось положение в отрасли.Как отметил Вялкин, слова которого приводит пресс-служба АО "Экспоцентр", сложившаяся ситуация, в свою очередь, потребует консолидации выставочно-конгрессной отрасли, а также мер господдержки в условиях ужесточения санкций.Вялкин, в частности, предложил рассмотреть возможность снижения до 0,5% от кадастровой стоимости ставки аренды земельных участков, на которых размещены конгрессно-выставочные объекты, предоставления 100% льготы по налогу на имущество в отношении таких объектов недвижимости, а также применения системы пониженных тарифов страховых взносов с целью сохранения рабочих мест и размеров оплаты труда.Кроме того, он считает возможным на примере Москвы рекомендовать главам субъектов РФ заменить ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, системой санитарно-эпидемиологического контроля.
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экспоцентр, экономика, россия
18:11 02.03.2022 (обновлено: 18:12 02.03.2022)
 

Вялкин: отраслевые выставки в условиях санкций нуждаются в господдержке

© РИА Новости / Кирилл Калинников Генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Алексей Вялкин
Генеральный директор ЦВК Экспоцентр Алексей Вялкин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отраслевые выставки в текущих экономических условиях становятся важным инструментом мониторинга рынка и поиска новых ниш для российского бизнеса, считает глава Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгресной деятельности, вице-президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
Он принял участие в заседании президиума РСВЯ, на котором обсуждалось положение в отрасли.
Как отметил Вялкин, слова которого приводит пресс-служба АО "Экспоцентр", сложившаяся ситуация, в свою очередь, потребует консолидации выставочно-конгрессной отрасли, а также мер господдержки в условиях ужесточения санкций.
Вялкин, в частности, предложил рассмотреть возможность снижения до 0,5% от кадастровой стоимости ставки аренды земельных участков, на которых размещены конгрессно-выставочные объекты, предоставления 100% льготы по налогу на имущество в отношении таких объектов недвижимости, а также применения системы пониженных тарифов страховых взносов с целью сохранения рабочих мест и размеров оплаты труда.
Кроме того, он считает возможным на примере Москвы рекомендовать главам субъектов РФ заменить ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, системой санитарно-эпидемиологического контроля.
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