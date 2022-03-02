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ВТБ второй раз за неделю повысил ставки по вкладам
ВТБ второй раз за неделю повысил ставки по вкладам - РИА Новости, 02.03.2022
ВТБ второй раз за неделю повысил ставки по вкладам
ВТБ вновь, как ранее в понедельник, повышает ставки по вкладам: максимальная доходность по депозитам в рублях теперь будет 21%, долларах — 8%, евро – 7%,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T08:43
2022-03-02T08:43
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВТБ вновь, как ранее в понедельник, повышает ставки по вкладам: максимальная доходность по депозитам в рублях теперь будет 21%, долларах — 8%, евро – 7%, говорится в сообщении банка.Банк России в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%. Тогда такой уровень ставки продержался около семи недель.Вслед за решением Центробанка ВТБ в понедельник повысил ставки по рублевым вкладам и счетам до 18% годовых, по депозитам в долларах – 5%, в евро – 4%."Банк ВТБ принял решение о повышении процентных ставок по сберегательным продуктам, в том числе — и по валютным депозитам. Теперь максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах — 8%, в евро – 7%. Изменения вступают в силу 2 марта", - сказано в сообщении сегодня.Так, что касается ставок по рублевому вкладу, то средства на депозите размещаются на полгода без возможностей снятия и пополнения, а максимальная доходность доступна как при открытии депозита в мобильном приложении, интернет-банке и устройствах самообслуживания, так и в офисах.Кроме того, доходность по вкладу в долларах составит 8% годовых, а в евро — 7% годовых при размещении на три месяца.
https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html
https://ria.ru/20220301/ekonomiya-1775915158.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб
08:43 02.03.2022
 
ВТБ второй раз за неделю повысил ставки по вкладам

ВТБ второй раз за неделю повысил ставки по вкладам в рублях и валюте

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВТБ вновь, как ранее в понедельник, повышает ставки по вкладам: максимальная доходность по депозитам в рублях теперь будет 21%, долларах — 8%, евро – 7%, говорится в сообщении банка.
Банк России в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%. Тогда такой уровень ставки продержался около семи недель.
Отделение Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 15:53
Резкий взлет ставки: что означают действия ЦБ
Вслед за решением Центробанка ВТБ в понедельник повысил ставки по рублевым вкладам и счетам до 18% годовых, по депозитам в долларах – 5%, в евро – 4%.
"Банк ВТБ принял решение о повышении процентных ставок по сберегательным продуктам, в том числе — и по валютным депозитам. Теперь максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах — 8%, в евро – 7%. Изменения вступают в силу 2 марта", - сказано в сообщении сегодня.
Так, что касается ставок по рублевому вкладу, то средства на депозите размещаются на полгода без возможностей снятия и пополнения, а максимальная доходность доступна как при открытии депозита в мобильном приложении, интернет-банке и устройствах самообслуживания, так и в офисах.
Кроме того, доходность по вкладу в долларах составит 8% годовых, а в евро — 7% годовых при размещении на три месяца.
Купюра номиналом в 500 российский рублей в копилке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 20:20
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБ
 
 
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