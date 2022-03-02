В Харьковской области объявили комендантский час
Власти объявили в Харьковской области комендантский час с 18:00 среды до 6:00 четверга
Солдаты ВСУ
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Комендантский час в Харьковской области объявлен с 18.00 (19.00 мск) среды до 6.00 (7.00 мск) четверга, сообщили в Харьковской облгосадминистрации.
"Комендантский час начнется в Харьковской области в 18.00 (19.00 мск). Будет действовать до 6.00 (7.00 мск). Жителям в комендантский час запрещено передвигаться по городу", - говорится в сообщении Харьковской облгосадминистрации.
С начала военной спецоперации России в ряде городов и областей Украины введен комендантский час.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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