https://ria.ru/20220302/ukraina-1776093838.html

В Харьковской области объявили комендантский час

В Харьковской области объявили комендантский час - РИА Новости, 02.03.2022

В Харьковской области объявили комендантский час

Комендантский час в Харьковской области объявлен с 18.00 (19.00 мск) среды до 6.00 (7.00 мск) четверга, сообщили в Харьковской облгосадминистрации. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:25

2022-03-02T17:25

2022-03-02T17:25

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Комендантский час в Харьковской области объявлен с 18.00 (19.00 мск) среды до 6.00 (7.00 мск) четверга, сообщили в Харьковской облгосадминистрации."Комендантский час начнется в Харьковской области в 18.00 (19.00 мск). Будет действовать до 6.00 (7.00 мск). Жителям в комендантский час запрещено передвигаться по городу", - говорится в сообщении Харьковской облгосадминистрации.С начала военной спецоперации России в ряде городов и областей Украины введен комендантский час.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр