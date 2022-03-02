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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776093838.html
В Харьковской области объявили комендантский час
В Харьковской области объявили комендантский час - РИА Новости, 02.03.2022
В Харьковской области объявили комендантский час
Комендантский час в Харьковской области объявлен с 18.00 (19.00 мск) среды до 6.00 (7.00 мск) четверга, сообщили в Харьковской облгосадминистрации. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:25
2022-03-02T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
украина
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Комендантский час в Харьковской области объявлен с 18.00 (19.00 мск) среды до 6.00 (7.00 мск) четверга, сообщили в Харьковской облгосадминистрации."Комендантский час начнется в Харьковской области в 18.00 (19.00 мск). Будет действовать до 6.00 (7.00 мск). Жителям в комендантский час запрещено передвигаться по городу", - говорится в сообщении Харьковской облгосадминистрации.С начала военной спецоперации России в ряде городов и областей Украины введен комендантский час.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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в мире, харьковская область, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
17:25 02.03.2022
 
В Харьковской области объявили комендантский час

Власти объявили в Харьковской области комендантский час с 18:00 среды до 6:00 четверга

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Комендантский час в Харьковской области объявлен с 18.00 (19.00 мск) среды до 6.00 (7.00 мск) четверга, сообщили в Харьковской облгосадминистрации.
"Комендантский час начнется в Харьковской области в 18.00 (19.00 мск). Будет действовать до 6.00 (7.00 мск). Жителям в комендантский час запрещено передвигаться по городу", - говорится в сообщении Харьковской облгосадминистрации.
С начала военной спецоперации России в ряде городов и областей Украины введен комендантский час.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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