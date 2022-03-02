https://ria.ru/20220302/turtsiya-1776136730.html

В Турции выступили против разжигания ненависти к русскому народу

В Турции выступили против разжигания ненависти к русскому народу - РИА Новости, 02.03.2022

В Турции выступили против разжигания ненависти к русскому народу

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что запрещать русскую культуру и разжигать ненависть к русскому народу... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:01

2022-03-02T21:01

2022-03-02T21:01

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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что запрещать русскую культуру и разжигать ненависть к русскому народу неправильно."Правильно выступать против несправедливой оккупации России. Крайне неправильно пытаться запретить русскую культуру, писателей и композиторов, разжигать ненависть к русскому народу. Неразумно путать позицию к оккупации с культурной враждой", - написал Челик в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

донецкая народная республика

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, турция