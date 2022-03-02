https://ria.ru/20220302/sudokhodstvo-1776003324.html
Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря
Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря - РИА Новости, 02.03.2022
Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря
Генштаб Украины объявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:39
2022-03-02T11:39
2022-03-02T12:46
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Генштаб Украины объявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря."В целях безопасности гражданского судоходства военно-морскими силами ВС Украины закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря", — отмечается в сообщении ведомства в Facebook.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, черное море, россия, ситуация в днр и лнр
11:39 02.03.2022 (обновлено: 12:46 02.03.2022)
Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря
Генштаб ВС Украины заявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря