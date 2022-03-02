https://ria.ru/20220302/sudokhodstvo-1776003324.html

Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря

Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря - РИА Новости, 02.03.2022

Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря

Генштаб Украины объявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:39

2022-03-02T11:39

2022-03-02T12:46

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Генштаб Украины объявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря."В целях безопасности гражданского судоходства военно-морскими силами ВС Украины закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря", — отмечается в сообщении ведомства в Facebook.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/azovskoe-1775852606.html

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черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, черное море, россия, ситуация в днр и лнр