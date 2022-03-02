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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря
Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря - РИА Новости, 02.03.2022
Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря
Генштаб Украины объявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:39
2022-03-02T12:46
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
черное море
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Генштаб Украины объявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря."В целях безопасности гражданского судоходства военно-морскими силами ВС Украины закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря", — отмечается в сообщении ведомства в Facebook.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, в мире, черное море, россия, ситуация в днр и лнр
11:39 02.03.2022 (обновлено: 12:46 02.03.2022)
 
Украина закрыла судоходство на северо-западе Черного моря

Генштаб ВС Украины заявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря

© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины
Катера ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : ВМС Украины
Катера ВМС Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Генштаб Украины объявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря.
"В целях безопасности гражданского судоходства военно-морскими силами ВС Украины закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря", — отмечается в сообщении ведомства в Facebook.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю, заявило Минобороны
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 07:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму призвали Киев объявить о российском статусе полуострова, ДНР и ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреЧерное мореРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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