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Тверская область
https://ria.ru/20220302/stroitelstvo-1776090039.html
Строительство Северного обхода Твери начнут в этом году
Строительство Северного обхода Твери начнут в этом году - РИА Новости, 02.03.2022
Строительство Северного обхода Твери начнут в этом году
Строительство Северного обхода Твери, который будет способствовать развитию инфраструктурных проектов в Твери, АПК и жилищном строительстве в ряде районов... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:11
2022-03-02T17:11
тверская область
игорь руденя
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
российские автомобильные дороги
кимры
дубна
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ТВЕРЬ. 2 мар – РИА Новости. Строительство Северного обхода Твери, который будет способствовать развитию инфраструктурных проектов в Твери, АПК и жилищном строительстве в ряде районов региона, начнут в этом году, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Сдача объекта запланирована на конец 2023 года, поэтому необходимо работать на опережение", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече во вторник с председателем правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко.По мнению главы региона, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов в Твери, агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов. Кроме того, будет обеспечено устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна.Глава Росавтодора заверил, что для реализации проекта в срок будут приложены все усилия.Пресс-служба отмечает, что северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 "Нева", позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с шести до пяти часов.Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками на Бежецк и Кимры, 28 искусственными сооружениями, мостом через реку Волгу длиной более 1 километра, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – около 21 тысяч автомобилей в сутки.
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игорь руденя, федеральное дорожное агентство (росавтодор), российские автомобильные дороги, кимры, дубна
17:11 02.03.2022
 

Строительство Северного обхода Твери начнут в этом году

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтроительство Северного обхода Твери начнут в этом году
Строительство Северного обхода Твери начнут в этом году - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ. 2 мар – РИА Новости. Строительство Северного обхода Твери, который будет способствовать развитию инфраструктурных проектов в Твери, АПК и жилищном строительстве в ряде районов региона, начнут в этом году, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Сдача объекта запланирована на конец 2023 года, поэтому необходимо работать на опережение", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече во вторник с председателем правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко.
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По мнению главы региона, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов в Твери, агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов. Кроме того, будет обеспечено устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна.
Глава Росавтодора заверил, что для реализации проекта в срок будут приложены все усилия.
Пресс-служба отмечает, что северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 "Нева", позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с шести до пяти часов.
Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками на Бежецк и Кимры, 28 искусственными сооружениями, мостом через реку Волгу длиной более 1 километра, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – около 21 тысяч автомобилей в сутки.
 
Тверская областьИгорь РуденяФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Российские автомобильные дорогиКимрыДубна
 
 
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