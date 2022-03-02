Строительство Северного обхода Твери начнут в этом году
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтроительство Северного обхода Твери начнут в этом году
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ. 2 мар – РИА Новости. Строительство Северного обхода Твери, который будет способствовать развитию инфраструктурных проектов в Твери, АПК и жилищном строительстве в ряде районов региона, начнут в этом году, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Сдача объекта запланирована на конец 2023 года, поэтому необходимо работать на опережение", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече во вторник с председателем правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко.
По мнению главы региона, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов в Твери, агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов. Кроме того, будет обеспечено устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна.
Глава Росавтодора заверил, что для реализации проекта в срок будут приложены все усилия.
Пресс-служба отмечает, что северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 "Нева", позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с шести до пяти часов.
Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками на Бежецк и Кимры, 28 искусственными сооружениями, мостом через реку Волгу длиной более 1 километра, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – около 21 тысяч автомобилей в сутки.