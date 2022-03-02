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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/sloveniya-1776135643.html
Словения вручила ноту послу России из-за "обстрела консульства" в Харькове
Словения вручила ноту послу России из-за "обстрела консульства" в Харькове - РИА Новости, 02.03.2022
Словения вручила ноту послу России из-за "обстрела консульства" в Харькове
МИД Словении позвал на разговор посла России в республике Тимура Эйвазова и вручил ему ноту протеста в связи с "обстрелом словенского консульства" в Харькове,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:14
2022-03-02T22:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
словения
харьков
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БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. МИД Словении позвал на разговор посла России в республике Тимура Эйвазова и вручил ему ноту протеста в связи с "обстрелом словенского консульства" в Харькове, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.Министр обороны Словении Матей Тонин в ночь на среду заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова, сотрудники не пострадали."После военного нападения РФ на Харьков, при котором было разрушено словенское консульство, госсекретарь (замминистра – ред.) Гашпер Довжан позвал на разговор российского посла и вручил ему ноту протеста с требованием о возмещении ущерба. Острейшим образом осуждаем военную агрессию России на Украину", - заявил словенский МИД.Власти Словении ранее обещали, что помогут Украине материально, гуманитарно и в военной сфере отправкой необходимых грузов. МИД страны ранее отменил аккредитацию всех пяти почетных консулов России в стране.Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции РФ на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/diplomaty-1776125468.html
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в мире, россия, словения, харьков
22:14 02.03.2022
 
Словения вручила ноту послу России из-за "обстрела консульства" в Харькове

МИД Словении вручил ноту протеста послу России из-за "обстрела консульства" в Харькове

© Fotolia / kastoЛюбляна, Словения
Любляна, Словения - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Fotolia / kasto
Любляна, Словения. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. МИД Словении позвал на разговор посла России в республике Тимура Эйвазова и вручил ему ноту протеста в связи с "обстрелом словенского консульства" в Харькове, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.
Министр обороны Словении Матей Тонин в ночь на среду заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова, сотрудники не пострадали.
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"После военного нападения РФ на Харьков, при котором было разрушено словенское консульство, госсекретарь (замминистра – ред.) Гашпер Довжан позвал на разговор российского посла и вручил ему ноту протеста с требованием о возмещении ущерба. Острейшим образом осуждаем военную агрессию России на Украину", - заявил словенский МИД.
Власти Словении ранее обещали, что помогут Украине материально, гуманитарно и в военной сфере отправкой необходимых грузов. МИД страны ранее отменил аккредитацию всех пяти почетных консулов России в стране.
Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции РФ на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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