Словения вручила ноту послу России из-за "обстрела консульства" в Харькове
МИД Словении вручил ноту протеста послу России из-за "обстрела консульства" в Харькове
Любляна, Словения. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. МИД Словении позвал на разговор посла России в республике Тимура Эйвазова и вручил ему ноту протеста в связи с "обстрелом словенского консульства" в Харькове, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.
Министр обороны Словении Матей Тонин в ночь на среду заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова, сотрудники не пострадали.
"После военного нападения РФ на Харьков, при котором было разрушено словенское консульство, госсекретарь (замминистра – ред.) Гашпер Довжан позвал на разговор российского посла и вручил ему ноту протеста с требованием о возмещении ущерба. Острейшим образом осуждаем военную агрессию России на Украину", - заявил словенский МИД.
Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции РФ на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.