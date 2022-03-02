https://ria.ru/20220302/sloveniya-1776135643.html

Словения вручила ноту послу России из-за "обстрела консульства" в Харькове

Словения вручила ноту послу России из-за "обстрела консульства" в Харькове - РИА Новости, 02.03.2022

Словения вручила ноту послу России из-за "обстрела консульства" в Харькове

МИД Словении позвал на разговор посла России в республике Тимура Эйвазова и вручил ему ноту протеста в связи с "обстрелом словенского консульства" в Харькове,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:14

2022-03-02T22:14

2022-03-02T22:14

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БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. МИД Словении позвал на разговор посла России в республике Тимура Эйвазова и вручил ему ноту протеста в связи с "обстрелом словенского консульства" в Харькове, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.Министр обороны Словении Матей Тонин в ночь на среду заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова, сотрудники не пострадали."После военного нападения РФ на Харьков, при котором было разрушено словенское консульство, госсекретарь (замминистра – ред.) Гашпер Довжан позвал на разговор российского посла и вручил ему ноту протеста с требованием о возмещении ущерба. Острейшим образом осуждаем военную агрессию России на Украину", - заявил словенский МИД.Власти Словении ранее обещали, что помогут Украине материально, гуманитарно и в военной сфере отправкой необходимых грузов. МИД страны ранее отменил аккредитацию всех пяти почетных консулов России в стране.Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции РФ на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/diplomaty-1776125468.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, словения, харьков