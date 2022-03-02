https://ria.ru/20220302/shokhin-1776018549.html

Путин встретится с главой РСПП Шохиным

Путин встретится с главой РСПП Шохиным - РИА Новости, 02.03.2022

Путин встретится с главой РСПП Шохиным

Президент РФ Владимир Путин в среду продолжит заниматься экономическими вопросами, встретится с главой Российского союза промышленников и предпринимателей... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:34

2022-03-02T12:34

2022-03-02T12:34

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду продолжит заниматься экономическими вопросами, встретится с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, идут рабочие встречи, совещания."Президент сегодня продолжит заниматься экономическими вопросами. Вы знаете, на прошлой неделе он встречался с представителями крупного бизнеса, также было совещание по экономическим вопросам у президента, о котором мы вас информировали, и вот этот разговор сегодня будет продолжен на встрече с президентом РСПП Александром Шохиным", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что эта организация объединяет крупнейших работодателей экономики страны. По словам Пескова, на фоне "откровенно враждебной" экономической конъюнктуры важно обсуждать с представителями отрасли возникающие проблемы, чтобы минимизировать их последствия, а также - обсуждать "планы развития несмотря ни на что".

https://ria.ru/20220302/putin-1776017865.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, экономика, россия, владимир путин