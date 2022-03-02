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Путин встретится с главой РСПП Шохиным
Путин встретится с главой РСПП Шохиным - РИА Новости, 02.03.2022
Путин встретится с главой РСПП Шохиным
Президент РФ Владимир Путин в среду продолжит заниматься экономическими вопросами, встретится с главой Российского союза промышленников и предпринимателей... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:34
2022-03-02T12:34
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду продолжит заниматься экономическими вопросами, встретится с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, идут рабочие встречи, совещания."Президент сегодня продолжит заниматься экономическими вопросами. Вы знаете, на прошлой неделе он встречался с представителями крупного бизнеса, также было совещание по экономическим вопросам у президента, о котором мы вас информировали, и вот этот разговор сегодня будет продолжен на встрече с президентом РСПП Александром Шохиным", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что эта организация объединяет крупнейших работодателей экономики страны. По словам Пескова, на фоне "откровенно враждебной" экономической конъюнктуры важно обсуждать с представителями отрасли возникающие проблемы, чтобы минимизировать их последствия, а также - обсуждать "планы развития несмотря ни на что".
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российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, экономика, россия, владимир путин
12:34 02.03.2022
 
Путин встретится с главой РСПП Шохиным

Пресс-секретарь президента Песков: Путин в среду встретится с главой РСПП Шохиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду продолжит заниматься экономическими вопросами, встретится с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, идут рабочие встречи, совещания.
"Президент сегодня продолжит заниматься экономическими вопросами. Вы знаете, на прошлой неделе он встречался с представителями крупного бизнеса, также было совещание по экономическим вопросам у президента, о котором мы вас информировали, и вот этот разговор сегодня будет продолжен на встрече с президентом РСПП Александром Шохиным", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что эта организация объединяет крупнейших работодателей экономики страны. По словам Пескова, на фоне "откровенно враждебной" экономической конъюнктуры важно обсуждать с представителями отрасли возникающие проблемы, чтобы минимизировать их последствия, а также - обсуждать "планы развития несмотря ни на что".
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Российский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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