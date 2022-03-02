https://ria.ru/20220302/sberbank-1776096527.html

Закрытие Sberbank Europe затронуло 35 тысяч вкладов на сумму миллиард евро

Закрытие Sberbank Europe затронуло 35 тысяч вкладов на сумму миллиард евро - РИА Новости, 02.03.2022

Закрытие Sberbank Europe затронуло 35 тысяч вкладов на сумму миллиард евро

Закрытие из-за европейских санкций австрийской дочки российского Сбербанка Sberbank Europe AG затронуло вклады 35 тысяч человек, почти исключительно граждан... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:36

2022-03-02T17:36

2022-03-02T17:36

экономика

сбербанк россии

европа

евросоюз

германия

россия

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Закрытие из-за европейских санкций австрийской дочки российского Сбербанка Sberbank Europe AG затронуло вклады 35 тысяч человек, почти исключительно граждан ФРГ, на сумму в миллиард евро, сообщила отвечающая за гарантию счетов компания EdB.Ранее Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило дочерней компании группы Сбербанк Sberbank Europe AG продолжать деятельность."Около 35 тысяч клиентов держали в Sberbank Europe AG вклады на общую сумму в миллиард евро. Из них примерно 913 миллионов (евро – ред.) застрахованы по Закону о безопасности вкладов и компенсациях вкладчикам. Клиенты являются почти исключительно выходцами из Германии", - говорится в сообщении.Сумма компенсации по вкладам составит до 100 тысяч евро по каждому вкладу.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, европа, евросоюз, германия, россия