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Закрытие Sberbank Europe затронуло 35 тысяч вкладов на сумму миллиард евро
Закрытие Sberbank Europe затронуло 35 тысяч вкладов на сумму миллиард евро - РИА Новости, 02.03.2022
Закрытие Sberbank Europe затронуло 35 тысяч вкладов на сумму миллиард евро
Закрытие из-за европейских санкций австрийской дочки российского Сбербанка Sberbank Europe AG затронуло вклады 35 тысяч человек, почти исключительно граждан... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:36
2022-03-02T17:36
экономика
сбербанк россии
европа
евросоюз
германия
россия
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Закрытие из-за европейских санкций австрийской дочки российского Сбербанка Sberbank Europe AG затронуло вклады 35 тысяч человек, почти исключительно граждан ФРГ, на сумму в миллиард евро, сообщила отвечающая за гарантию счетов компания EdB.Ранее Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило дочерней компании группы Сбербанк Sberbank Europe AG продолжать деятельность."Около 35 тысяч клиентов держали в Sberbank Europe AG вклады на общую сумму в миллиард евро. Из них примерно 913 миллионов (евро – ред.) застрахованы по Закону о безопасности вкладов и компенсациях вкладчикам. Клиенты являются почти исключительно выходцами из Германии", - говорится в сообщении.Сумма компенсации по вкладам составит до 100 тысяч евро по каждому вкладу.
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экономика, сбербанк россии, европа, евросоюз, германия, россия
17:36 02.03.2022
 
Закрытие Sberbank Europe затронуло 35 тысяч вкладов на сумму миллиард евро

Закрытие Sberbank Europe из-за санкций затронуло 35 тысяч вкладов на сумму в миллиард евро

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Закрытие из-за европейских санкций австрийской дочки российского Сбербанка Sberbank Europe AG затронуло вклады 35 тысяч человек, почти исключительно граждан ФРГ, на сумму в миллиард евро, сообщила отвечающая за гарантию счетов компания EdB.
Ранее Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило дочерней компании группы Сбербанк Sberbank Europe AG продолжать деятельность.
"Около 35 тысяч клиентов держали в Sberbank Europe AG вклады на общую сумму в миллиард евро. Из них примерно 913 миллионов (евро – ред.) застрахованы по Закону о безопасности вкладов и компенсациях вкладчикам. Клиенты являются почти исключительно выходцами из Германии", - говорится в сообщении.
Сумма компенсации по вкладам составит до 100 тысяч евро по каждому вкладу.
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