https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776143805.html

Белый дом: США ограничивают экспорт в Россию оборудования по нефтедобыче

Белый дом: США ограничивают экспорт в Россию оборудования по нефтедобыче - РИА Новости, 02.03.2022

Белый дом: США ограничивают экспорт в Россию оборудования по нефтедобыче

США вводят экспортные ограничения в адрес РФ на оборудование по добычи энергоресурсов, чтобы со временем ослабить позиции России на рынке, заявил Белый дом. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:12

2022-03-02T22:12

2022-03-02T22:12

экономика

россия

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США вводят экспортные ограничения в адрес РФ на оборудование по добычи энергоресурсов, чтобы со временем ослабить позиции России на рынке, заявил Белый дом."Экспортный контроль нацелен на переработку нефти, ключевой источник доходов, который поддерживает российских военных. Посредством экспортного контроля за оборудованием для добычи нефти и газа министерство торговли введет ограничения на экспорт технологий, которые в долгосрочной перспективе поддержат перерабатывающие мощности России", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.Как говорится в сообщении, США и союзники не заинтересованы стратегически в сокращении глобальных поставок энергии, поэтому исключили соответствующие санкции. "Но мы, наши союзники и партнеры глубоко заинтересованы в том, чтобы со временем ослабить статус России как ведущего поставщика энергии. Эти действия будут способствовать достижению цели, защищая при этом американских потребителей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, сша, санкции в отношении россии