Белый дом: США ограничивают экспорт в Россию оборудования по нефтедобыче
Белый дом: США ограничивают экспорт в Россию оборудования по добычи энергоресурсов
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США вводят экспортные ограничения в адрес РФ на оборудование по добычи энергоресурсов, чтобы со временем ослабить позиции России на рынке, заявил Белый дом.
"Экспортный контроль нацелен на переработку нефти, ключевой источник доходов, который поддерживает российских военных. Посредством экспортного контроля за оборудованием для добычи нефти и газа министерство торговли введет ограничения на экспорт технологий, которые в долгосрочной перспективе поддержат перерабатывающие мощности России", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Как говорится в сообщении, США и союзники не заинтересованы стратегически в сокращении глобальных поставок энергии, поэтому исключили соответствующие санкции. "Но мы, наши союзники и партнеры глубоко заинтересованы в том, чтобы со временем ослабить статус России как ведущего поставщика энергии. Эти действия будут способствовать достижению цели, защищая при этом американских потребителей", - говорится в сообщении.
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