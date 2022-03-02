https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776137293.html
Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции против России
Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции против России - РИА Новости, 02.03.2022
Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции против России
Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции в отношении России, заявила представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:05
2022-03-02T21:05
2022-03-02T21:05
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции в отношении России, заявила представитель американской администрации Карин Жан-Пьер."Нам пока нечего объявить касательно новых мер (в отношении России)", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Она добавила при этом, что США и их европейские партнеры "никогда не были столь едины" и намерены продолжать совместную работу над "сдерживанием российской агрессии" в отношении Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/rezolyutsiya-1776128858.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции против России
Представитель Белого дома Жан-Пьер: не готовы анонсировать новые санкции против России