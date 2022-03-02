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Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции против России
Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции против России - РИА Новости, 02.03.2022
Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции против России
Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции в отношении России, заявила представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:05
2022-03-02T21:05
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россия
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции в отношении России, заявила представитель американской администрации Карин Жан-Пьер."Нам пока нечего объявить касательно новых мер (в отношении России)", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Она добавила при этом, что США и их европейские партнеры "никогда не были столь едины" и намерены продолжать совместную работу над "сдерживанием российской агрессии" в отношении Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/rezolyutsiya-1776128858.html
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в мире, сша, россия
21:05 02.03.2022
 
Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции против России

Представитель Белого дома Жан-Пьер: не готовы анонсировать новые санкции против России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Белый дом пока не готов анонсировать новые санкции в отношении России, заявила представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.
"Нам пока нечего объявить касательно новых мер (в отношении России)", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Она добавила при этом, что США и их европейские партнеры "никогда не были столь едины" и намерены продолжать совместную работу над "сдерживанием российской агрессии" в отношении Украины.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ГА ООН потребовала от России прекратить операцию на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС решил работать над новыми мерами, чтобы повысить эффективность санкций
 
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