https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776099970.html

Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных

Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных - РИА Новости, 02.03.2022

Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных

Евросоюз внес в санкционные списки 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине, их имена были опубликованы в среду в Официальном... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:54

2022-03-02T17:54

2022-03-02T18:03

обострение ситуации в днр и лнр

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз внес в санкционные списки 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине, их имена были опубликованы в среду в Официальном журнале ЕС.Среди них помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский, помощник главы МО по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский, начальник Департамента международного военного сотрудничества МО Леонид Воинов и другие.Решение вступило в силу с момента публикации.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775853217.html

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, белоруссия, украина