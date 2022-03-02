https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776099970.html
Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных
Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных - РИА Новости, 02.03.2022
Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных
Евросоюз внес в санкционные списки 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине, их имена были опубликованы в среду в Официальном... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:54
2022-03-02T17:54
2022-03-02T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
в мире
белоруссия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз внес в санкционные списки 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине, их имена были опубликованы в среду в Официальном журнале ЕС.Среди них помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский, помощник главы МО по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский, начальник Департамента международного военного сотрудничества МО Леонид Воинов и другие.Решение вступило в силу с момента публикации.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775853217.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, белоруссия, украина
17:54 02.03.2022 (обновлено: 18:03 02.03.2022)
Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных
ЕС ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных из-за ситуации на Украине