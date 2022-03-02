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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776099970.html
Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных
Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных - РИА Новости, 02.03.2022
Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных
Евросоюз внес в санкционные списки 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине, их имена были опубликованы в среду в Официальном... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:54
2022-03-02T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
в мире
белоруссия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз внес в санкционные списки 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине, их имена были опубликованы в среду в Официальном журнале ЕС.Среди них помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский, помощник главы МО по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский, начальник Департамента международного военного сотрудничества МО Леонид Воинов и другие.Решение вступило в силу с момента публикации.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775853217.html
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евросоюз, в мире, белоруссия, украина
17:54 02.03.2022 (обновлено: 18:03 02.03.2022)
 
Евросоюз ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных

ЕС ввел санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз внес в санкционные списки 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине, их имена были опубликованы в среду в Официальном журнале ЕС.
Среди них помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский, помощник главы МО по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский, начальник Департамента международного военного сотрудничества МО Леонид Воинов и другие.
Решение вступило в силу с момента публикации.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:37
Британия ввела санкции против заместителей министра обороны Белоруссии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЕвросоюзВ миреБелоруссияУкраина
 
 
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