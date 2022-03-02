https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776086428.html

Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией, заявил Шохин

Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией, заявил Шохин - РИА Новости, 02.03.2022

Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией, заявил Шохин

Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией несмотря на то, что объем введенных Западом санкций был труднопредсказуем, и рассчитывает на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:58

2022-03-02T16:58

2022-03-02T17:27

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

санкции

александр шохин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765105689_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_1f8b8d01b83537298390ce00360ab693.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией несмотря на то, что объем введенных Западом санкций был труднопредсказуем, и рассчитывает на постоянные консультации с правительством, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Его комментарий был распространен пресс-службой кабмина по итогам встречи первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова с членами бюро правления РСПП. Также стало известно о начале серии консультаций правительства с бизнесом."Мы рассчитываем на механизм постоянных консультаций между правительством и бизнесом... безусловно, часть решений принимается правительством достаточно быстро... первые дни после введения массированных санкций - а, честно говоря, они введены в таком объеме, что трудно было просчитать еще неделю, месяц назад их масштабы и последствия", - сказал Шохин.Он добавил, что "правительство действует оперативно, и бизнес сейчас понимает весь объем проблем, который возникает и в денежно-кредитных отношениях, в отношениях с банками и в экспортно-импортных операциях, логистических схемах".По его мнению, масштаб проблем требует постоянного общения с правительством и оперативного принятия решений."Уже не может быть традиционных схем согласования межведомственных документов, мы рассчитываем на то, что будет механизм оперативной - буквально за столом - выработки решений, согласования решений и рассчитываем на то, что шаг за шагом мы сумеем не только адаптироваться к этой сложной ситуации, но и найти источники развития", - заключил глава РСПП."Нам не хотелось бы, чтобы Россия исключалась из мировой экономической системы, мы активно будем искать варианты новых партнерств, новых транспортно-логистических цепочек, новых способов привлечения средств", - сказал Шохин.Он добавил, что "сейчас мы хотели бы, чтобы во-первых были задействованы антикризисные меры, которые мы неплохо отработали за последние два года противодействия коронавирусной инфекции - мы видим, что уже некоторые из этих мер запускаются вновь, особенность их заключается в том, что они проработаны не как просто темы для согласования, а там уже есть механизмы, инструменты, которые можно, что называется "с колес" запустить для поддержки и малого бизнеса, и деятельности институтов развития"."Мы рассчитываем, что будут новые методы и механизмы противодействия кризисным явлениям, но и из старых наработок можно многое запустить, чтобы эти два года нашей напряженной работы по выработке антикризисных мер были востребованы", - заключил глава РСПП.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, санкции, александр шохин