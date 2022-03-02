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Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией, заявил Шохин
Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией, заявил Шохин - РИА Новости, 02.03.2022
Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией, заявил Шохин
Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией несмотря на то, что объем введенных Западом санкций был труднопредсказуем, и рассчитывает на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:58
2022-03-02T17:27
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
санкции
александр шохин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией несмотря на то, что объем введенных Западом санкций был труднопредсказуем, и рассчитывает на постоянные консультации с правительством, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Его комментарий был распространен пресс-службой кабмина по итогам встречи первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова с членами бюро правления РСПП. Также стало известно о начале серии консультаций правительства с бизнесом."Мы рассчитываем на механизм постоянных консультаций между правительством и бизнесом... безусловно, часть решений принимается правительством достаточно быстро... первые дни после введения массированных санкций - а, честно говоря, они введены в таком объеме, что трудно было просчитать еще неделю, месяц назад их масштабы и последствия", - сказал Шохин.Он добавил, что "правительство действует оперативно, и бизнес сейчас понимает весь объем проблем, который возникает и в денежно-кредитных отношениях, в отношениях с банками и в экспортно-импортных операциях, логистических схемах".По его мнению, масштаб проблем требует постоянного общения с правительством и оперативного принятия решений."Уже не может быть традиционных схем согласования межведомственных документов, мы рассчитываем на то, что будет механизм оперативной - буквально за столом - выработки решений, согласования решений и рассчитываем на то, что шаг за шагом мы сумеем не только адаптироваться к этой сложной ситуации, но и найти источники развития", - заключил глава РСПП."Нам не хотелось бы, чтобы Россия исключалась из мировой экономической системы, мы активно будем искать варианты новых партнерств, новых транспортно-логистических цепочек, новых способов привлечения средств", - сказал Шохин.Он добавил, что "сейчас мы хотели бы, чтобы во-первых были задействованы антикризисные меры, которые мы неплохо отработали за последние два года противодействия коронавирусной инфекции - мы видим, что уже некоторые из этих мер запускаются вновь, особенность их заключается в том, что они проработаны не как просто темы для согласования, а там уже есть механизмы, инструменты, которые можно, что называется "с колес" запустить для поддержки и малого бизнеса, и деятельности институтов развития"."Мы рассчитываем, что будут новые методы и механизмы противодействия кризисным явлениям, но и из старых наработок можно многое запустить, чтобы эти два года нашей напряженной работы по выработке антикризисных мер были востребованы", - заключил глава РСПП.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, санкции, александр шохин
16:58 02.03.2022 (обновлено: 17:27 02.03.2022)
 
Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией, заявил Шохин

Глава РСПП Шохин: объем санкций было трудно просчитать, но бизнес рассчитывает справиться

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией несмотря на то, что объем введенных Западом санкций был труднопредсказуем, и рассчитывает на постоянные консультации с правительством, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Его комментарий был распространен пресс-службой кабмина по итогам встречи первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова с членами бюро правления РСПП. Также стало известно о начале серии консультаций правительства с бизнесом.
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"Мы рассчитываем на механизм постоянных консультаций между правительством и бизнесом... безусловно, часть решений принимается правительством достаточно быстро... первые дни после введения массированных санкций - а, честно говоря, они введены в таком объеме, что трудно было просчитать еще неделю, месяц назад их масштабы и последствия", - сказал Шохин.
Он добавил, что "правительство действует оперативно, и бизнес сейчас понимает весь объем проблем, который возникает и в денежно-кредитных отношениях, в отношениях с банками и в экспортно-импортных операциях, логистических схемах".
По его мнению, масштаб проблем требует постоянного общения с правительством и оперативного принятия решений.
"Уже не может быть традиционных схем согласования межведомственных документов, мы рассчитываем на то, что будет механизм оперативной - буквально за столом - выработки решений, согласования решений и рассчитываем на то, что шаг за шагом мы сумеем не только адаптироваться к этой сложной ситуации, но и найти источники развития", - заключил глава РСПП.
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"Нам не хотелось бы, чтобы Россия исключалась из мировой экономической системы, мы активно будем искать варианты новых партнерств, новых транспортно-логистических цепочек, новых способов привлечения средств", - сказал Шохин.
Он добавил, что "сейчас мы хотели бы, чтобы во-первых были задействованы антикризисные меры, которые мы неплохо отработали за последние два года противодействия коронавирусной инфекции - мы видим, что уже некоторые из этих мер запускаются вновь, особенность их заключается в том, что они проработаны не как просто темы для согласования, а там уже есть механизмы, инструменты, которые можно, что называется "с колес" запустить для поддержки и малого бизнеса, и деятельности институтов развития".
"Мы рассчитываем, что будут новые методы и механизмы противодействия кризисным явлениям, но и из старых наработок можно многое запустить, чтобы эти два года нашей напряженной работы по выработке антикризисных мер были востребованы", - заключил глава РСПП.
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ЭкономикаРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейСанкцииАлександр Шохин
 
 
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