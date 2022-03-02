15:20 02.03.2022 (обновлено: 16:04 02.03.2022)
СМИ узнали подробности новых санкций США против России
WP: новые санкции США могут коснуться компаний российских бизнесменов и их семей
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США готовятся "значительно" увеличить число подпадающих под санкции российских бизнесменов, при этом список американских санкций может быть шире европейского, он коснется также компаний и семей бизнесменов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на трех человек, знакомых с внутренними обсуждениями американской администрации.
По сообщению издания, чиновники Белого дома и Минфина США работают над составлением списка лиц, который, как ожидается, будет частично совпадать со списком, составленным Евросоюзом. К примеру, рассматривается возможность введения санкций против основателя "Металлоинвеста" Алишера Усманова, отметили источники газеты.
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"Ожидается, что санкции США будут более сложными, чем санкции, введенные ЕС, и будут касаться не только отдельных лиц, но и членов их семей и компаний, которыми они владеют", - пишет издание, которое ссылается на чиновника Белого дома, говорившего на условиях анонимности.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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