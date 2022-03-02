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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776062319.html
СМИ узнали подробности новых санкций США против России
СМИ узнали подробности новых санкций США против России - РИА Новости, 02.03.2022
СМИ узнали подробности новых санкций США против России
США готовятся "значительно" увеличить число подпадающих под санкции российских бизнесменов, при этом список американских санкций может быть шире европейского,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:20
2022-03-02T16:04
экономика
сша
россия
санкции
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США готовятся "значительно" увеличить число подпадающих под санкции российских бизнесменов, при этом список американских санкций может быть шире европейского, он коснется также компаний и семей бизнесменов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на трех человек, знакомых с внутренними обсуждениями американской администрации.По сообщению издания, чиновники Белого дома и Минфина США работают над составлением списка лиц, который, как ожидается, будет частично совпадать со списком, составленным Евросоюзом. К примеру, рассматривается возможность введения санкций против основателя "Металлоинвеста" Алишера Усманова, отметили источники газеты."Ожидается, что санкции США будут более сложными, чем санкции, введенные ЕС, и будут касаться не только отдельных лиц, но и членов их семей и компаний, которыми они владеют", - пишет издание, которое ссылается на чиновника Белого дома, говорившего на условиях анонимности.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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экономика, сша, россия, санкции
15:20 02.03.2022 (обновлено: 16:04 02.03.2022)
 
СМИ узнали подробности новых санкций США против России

WP: новые санкции США могут коснуться компаний российских бизнесменов и их семей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США готовятся "значительно" увеличить число подпадающих под санкции российских бизнесменов, при этом список американских санкций может быть шире европейского, он коснется также компаний и семей бизнесменов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на трех человек, знакомых с внутренними обсуждениями американской администрации.
По сообщению издания, чиновники Белого дома и Минфина США работают над составлением списка лиц, который, как ожидается, будет частично совпадать со списком, составленным Евросоюзом. К примеру, рассматривается возможность введения санкций против основателя "Металлоинвеста" Алишера Усманова, отметили источники газеты.
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"Ожидается, что санкции США будут более сложными, чем санкции, введенные ЕС, и будут касаться не только отдельных лиц, но и членов их семей и компаний, которыми они владеют", - пишет издание, которое ссылается на чиновника Белого дома, говорившего на условиях анонимности.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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