https://ria.ru/20220302/rospotrebnadzor-1776049560.html
Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале
Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале - РИА Новости, 02.03.2022
Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора изучают информацию о магазине в Нижнем Тагиле, который якобы выставил ценники в условных единицах (у.е.),... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:35
2022-03-02T14:35
2022-03-02T14:35
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний тагил
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора изучают информацию о магазине в Нижнем Тагиле, который якобы выставил ценники в условных единицах (у.е.), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее агентство "Между строк" написало, что магазин торгового оборудования в Нижнем Тагиле начал указывать цену на товар в условных единицах. По данным СМИ, ценники в американских и европейских у.е. из-за нестабильного курса рубля выставили на товар, который закупается за границей."Специалисты управления Роспотребнадзора работают сейчас с данной информацией", - сказала собеседница агентства.Действующее законодательство о защите прав потребителей обязывает продавца указывать цены исключительно в российской валюте.В среду курсы доллара и евро установили исторические максимумы в 110 и 122,395 рубля соответственно.
https://ria.ru/20220301/fas-1775853977.html
https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний тагил, россия
Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале
Роспотребнадзор изучает сообщения о ценниках в условных единицах в магазине на Урале