Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/rospotrebnadzor-1776049560.html
Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале
Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале - РИА Новости, 02.03.2022
Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора изучают информацию о магазине в Нижнем Тагиле, который якобы выставил ценники в условных единицах (у.е.),... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:35
2022-03-02T14:35
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний тагил
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_257:242:1920:1177_1920x0_80_0_0_957bb48566122a351bcd59efc949846c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора изучают информацию о магазине в Нижнем Тагиле, который якобы выставил ценники в условных единицах (у.е.), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее агентство "Между строк" написало, что магазин торгового оборудования в Нижнем Тагиле начал указывать цену на товар в условных единицах. По данным СМИ, ценники в американских и европейских у.е. из-за нестабильного курса рубля выставили на товар, который закупается за границей."Специалисты управления Роспотребнадзора работают сейчас с данной информацией", - сказала собеседница агентства.Действующее законодательство о защите прав потребителей обязывает продавца указывать цены исключительно в российской валюте.В среду курсы доллара и евро установили исторические максимумы в 110 и 122,395 рубля соответственно.
https://ria.ru/20220301/fas-1775853977.html
https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html
нижний тагил
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_e6f77b2e6c616107164738a1282d1442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний тагил, россия
14:35 02.03.2022
 
Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале

Роспотребнадзор изучает сообщения о ценниках в условных единицах в магазине на Урале

© Pixabay / Squirrel_photosПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Pixabay / Squirrel_photos
Продуктовый магазин
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора изучают информацию о магазине в Нижнем Тагиле, который якобы выставил ценники в условных единицах (у.е.), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее агентство "Между строк" написало, что магазин торгового оборудования в Нижнем Тагиле начал указывать цену на товар в условных единицах. По данным СМИ, ценники в американских и европейских у.е. из-за нестабильного курса рубля выставили на товар, который закупается за границей.
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:43
ФАС усилит контроль за ценами на социально значимых товарных рынках
"Специалисты управления Роспотребнадзора работают сейчас с данной информацией", - сказала собеседница агентства.
Действующее законодательство о защите прав потребителей обязывает продавца указывать цены исключительно в российской валюте.
В среду курсы доллара и евро установили исторические максимумы в 110 и 122,395 рубля соответственно.
Покупательница в аптеке Новосибирская аптечная сеть на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:08
В России не будет резких скачков цен на лекарства, заявили в Госдуме
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний ТагилРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала