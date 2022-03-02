https://ria.ru/20220302/rospotrebnadzor-1776049560.html

Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале

Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале - РИА Новости, 02.03.2022

Роспотребнадзор изучает информацию о ценниках в условных единицах на Урале

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора изучают информацию о магазине в Нижнем Тагиле, который якобы выставил ценники в условных единицах (у.е.),... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:35

2022-03-02T14:35

2022-03-02T14:35

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

нижний тагил

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора изучают информацию о магазине в Нижнем Тагиле, который якобы выставил ценники в условных единицах (у.е.), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее агентство "Между строк" написало, что магазин торгового оборудования в Нижнем Тагиле начал указывать цену на товар в условных единицах. По данным СМИ, ценники в американских и европейских у.е. из-за нестабильного курса рубля выставили на товар, который закупается за границей."Специалисты управления Роспотребнадзора работают сейчас с данной информацией", - сказала собеседница агентства.Действующее законодательство о защите прав потребителей обязывает продавца указывать цены исключительно в российской валюте.В среду курсы доллара и евро установили исторические максимумы в 110 и 122,395 рубля соответственно.

https://ria.ru/20220301/fas-1775853977.html

https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html

нижний тагил

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний тагил, россия