https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776137480.html

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с приложений "России сегодня"

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с приложений "России сегодня" - РИА Новости, 02.03.2022

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с приложений "России сегодня"

Роскомнадзор заявил, что требует снять ограничения, наложенные на приложения медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:06

2022-03-02T21:06

2022-03-02T21:19

россия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия сегодня

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заявил, что требует снять ограничения, наложенные на приложения медиагруппы "Россия сегодня"."Второго марта Роскомнадзор направил компании Meta Platforms Inc. письмо с требованием незамедлительно снять все наложенные ограничения на приложения российских СМИ, входящих в состав МИА "Россия сегодня", и объяснить причины их применения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства."Ранее стало известно, что американская IT-компания Meta Platforms отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Подобные действия со стороны компании, владеющей такими информационными ресурсами как социальные сети Facebook и Instagram, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - добавляется в сообщении.Роскомнадзор отмечает, что такие действия Meta Platforms ограничивают возможность получения информации пользователями интернета из независимых источников и "направлены на формирование у интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий".Ранее сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня". В медиагруппе заявили, что искусственная блокировка материалов в основных каналах Google по распространению новостей - это "скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой"."Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html

https://ria.ru/20220301/sputnik-1775773596.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776025856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия сегодня